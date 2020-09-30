«Шальке» назначил нового главного тренера

Новым главным тренером «Шальке» стал Мануэль Баум.

Контракт 41-летнего специалиста рассчитан до конца июня 2022 года. Ранее Баум работал в сборной Германии U18.

«С приход Мануэля „Шальке“ обрел абсолютного специалиста. Если вы посмотрите на его команды, то увидите, что его коллективы всегда имели четкую организацию на поле. Это очень важный фактор в нашей нынешней ситуации», – сказал спортивный директор клуба Йохен Шнайдер.