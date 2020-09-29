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    «Манчестер Сити» за 68 миллионов купил защитника Диаша

    Защитник Рубен Диаш продолжит карьеру в «Манчестер Сити». Его купили у «Бенфики» за 68 миллионов евро (Transfermarkt).

    23-летний центральный защитник будет выступать в Англии под третьим номером. Контракт действует до 2024 года.

    • Футболист – воспитанник «Бенфики».
    • С командой он становился победителем чемпионата Португалии.
    • Он играет за сборную Португалии, с которой брал Лигу наций.

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    Источник: твиттер «Манчестер Сити»

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    29.09.2020 23:23
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