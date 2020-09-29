«Манчестер Сити» за 68 миллионов купил защитника Диаша

Защитник Рубен Диаш продолжит карьеру в «Манчестер Сити». Его купили у «Бенфики» за 68 миллионов евро (Transfermarkt).
23-летний центральный защитник будет выступать в Англии под третьим номером. Контракт действует до 2024 года.
- Футболист – воспитанник «Бенфики».
- С командой он становился победителем чемпионата Португалии.
- Он играет за сборную Португалии, с которой брал Лигу наций.
ＨＥＲＥ ＨＥ ＩＳ！Welcome Ruben Dias to City!#ManCity https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/e1PXlBadvR— Manchester City (@ManCity) September 29, 2020