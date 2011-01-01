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    АПЛ. «Астон Вилла» разгромила «Фулхэм» и поднялась на четвертое место в таблице

    В матче третьего тура АПЛ «Астон Вилла» на выезде крупно обыграла «Фулхэм» со счетом 3:0.

    Набрав три очка, бирмингемцы поднялись на четвертое место в турнирной таблице чемпионата – команда пока идет без потерь.

    Лондонцы в трех турах не заработали ни одного балла и занимают последнюю строчку в Премьер-лиге.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

    Фулхэм – Астон Вилла – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Грилиш, 4; 0:2 – Хурихейн, 15; 0:3 – Мингс, 48.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1161

      21082014 1 час назад

      Фулхэм-откровенные мальчики для битья в этом чемпионате.беспросветная несостоятельность.

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