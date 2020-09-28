«ПСЖ» продлил контракт с вратарем Булкой и отдал его в аренду

«ПСЖ» объявил о заключении нового контракта с голкипером Марцином Булкой.
Стороны продлили соглашение до 30 июня 2025 года.
После подписания договора 20-летний поляк ушел в аренду до конца сезона в испанскую «Картахену».
- Летом 2019 года Булка перешел в «ПСЖ» из «Челси» на правах свободного агента.
- За основную команду парижан вратарь провел два матча и пропустил один гол.
- Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.
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Источник: Официальный твиттер «ПСЖ»