Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Матч ЦСКА – «Локомотив» восхитил своей тоскливостью»

Уткин: «Матч ЦСКА – «Локомотив» восхитил своей тоскливостью»

28 сентября 2020, 13:11
6

Видеоблогер Василий Уткин не оценил качество матча девятого тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» (0:1). Единственный мяч забил Федор Смолов.

«ЦСКА — «Локомотив» — матч, восхищающий своей тоскливостью, но результат меня совершенно не удивил. Я был уверен, что ЦСКА не выиграет, по простой причине: ЦСКА последние тура три определeнно лидер по качеству игры. И это повод (был) тем, кто за него болеет, ждать торжества над корячащимся под пыткой бездарного управления «Локо». Но «Локомотив» довольно уверенно создаeт проблемы сильным соперникам. Уверенно противодействует.

В чемпионате России нет команды, которая стабильно показывает наилучшую игру. Всe происходит всплесками. ЦСКА тоже не способен играть классно долго. Им пора была «нырнуть». Я говорю об этом совсем не для того, чтобы показаться ложнопрозорливым. Это стоило бы делать перед игрой, а для прогноза я выбрал в воскресенье другой матч.

Наш чемпионат так устроен. Назовeм это «теория всплесков». Ну а бонусных впечатлений было два. Лучший матч Смолова за «Локомотив» (припоминаю сопоставимый — домашний с «Зенитом» прошлой осенью), и ещe игра вновь показала, что Марко Николич как тренер цепок и хорош в матч-менеджменте. С одной оговоркой: пока что сложных тактически задач «Локо» не решает», – написал журналист в телеграме.

  • Обе команды выступят в групповом этапе еврокубков.
  • ЦСКА идет в РПЛ четвертым.
  • «Локомотив» занимает шестое место.

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Уткин Василий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Томик
1601288462
Про "лучший матч Смолова" согласен. Был вчера поражён просто. Думал он уже не про футбол.
Ответить
vsespartak01
1601290429
вась!ты случайно здесь на сайте не парацетамол?тот тоже скулит как проститутка постоянно!
Ответить
paracetamol
1601290951
Локомотив» довольно уверенно создаeт проблемы сильным соперникам. Уверенно противодействует. Выстраивая даже не автобус, а паровоз!
Ответить
anjaneri
1601293389
Паравозники прошлись своим паравозом по капытам коней. а было ли это скучно, или весело, это уже дело вкуса.
Ответить
vladimir-7
1601300174
Из Васиной "теории всплесков" у него у самого очередной всплеск ненависти ко всем футбольным клубам, кроме одного. Поэтому, его лучше не читать или просто не обращать внимания на его статьи. А вообще он мне напоминает Дзюбу, когда они молчат, то хорошие ребята, но как только что-то скажут, то всё, полные придурки.
Ответить
ALEX ML
1601370652
Теоретик недоделанный
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
2
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
8
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+