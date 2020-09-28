Уткин: «Матч ЦСКА – «Локомотив» восхитил своей тоскливостью»

Видеоблогер Василий Уткин не оценил качество матча девятого тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» (0:1). Единственный мяч забил Федор Смолов.

«ЦСКА — «Локомотив» — матч, восхищающий своей тоскливостью, но результат меня совершенно не удивил. Я был уверен, что ЦСКА не выиграет, по простой причине: ЦСКА последние тура три определeнно лидер по качеству игры. И это повод (был) тем, кто за него болеет, ждать торжества над корячащимся под пыткой бездарного управления «Локо». Но «Локомотив» довольно уверенно создаeт проблемы сильным соперникам. Уверенно противодействует.

В чемпионате России нет команды, которая стабильно показывает наилучшую игру. Всe происходит всплесками. ЦСКА тоже не способен играть классно долго. Им пора была «нырнуть». Я говорю об этом совсем не для того, чтобы показаться ложнопрозорливым. Это стоило бы делать перед игрой, а для прогноза я выбрал в воскресенье другой матч.

Наш чемпионат так устроен. Назовeм это «теория всплесков». Ну а бонусных впечатлений было два. Лучший матч Смолова за «Локомотив» (припоминаю сопоставимый — домашний с «Зенитом» прошлой осенью), и ещe игра вновь показала, что Марко Николич как тренер цепок и хорош в матч-менеджменте. С одной оговоркой: пока что сложных тактически задач «Локо» не решает», – написал журналист в телеграме.