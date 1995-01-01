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    Уткин: «Матч ЦСКА – «Локомотив» восхитил своей тоскливостью»

    Видеоблогер Василий Уткин не оценил качество матча девятого тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» (0:1). Единственный мяч забил Федор Смолов.

    «ЦСКА — «Локомотив» — матч, восхищающий своей тоскливостью, но результат меня совершенно не удивил. Я был уверен, что ЦСКА не выиграет, по простой причине: ЦСКА последние тура три определeнно лидер по качеству игры. И это повод (был) тем, кто за него болеет, ждать торжества над корячащимся под пыткой бездарного управления «Локо». Но «Локомотив» довольно уверенно создаeт проблемы сильным соперникам. Уверенно противодействует.

    В чемпионате России нет команды, которая стабильно показывает наилучшую игру. Всe происходит всплесками. ЦСКА тоже не способен играть классно долго. Им пора была «нырнуть». Я говорю об этом совсем не для того, чтобы показаться ложнопрозорливым. Это стоило бы делать перед игрой, а для прогноза я выбрал в воскресенье другой матч.

    Наш чемпионат так устроен. Назовeм это «теория всплесков». Ну а бонусных впечатлений было два. Лучший матч Смолова за «Локомотив» (припоминаю сопоставимый — домашний с «Зенитом» прошлой осенью), и ещe игра вновь показала, что Марко Николич как тренер цепок и хорош в матч-менеджменте. С одной оговоркой: пока что сложных тактически задач «Локо» не решает», – написал журналист в телеграме.

    • Обе команды выступят в групповом этапе еврокубков.
    • ЦСКА идет в РПЛ четвертым.
    • «Локомотив» занимает шестое место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 13:11
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      vaxrushevtrofim 1 минуту назад

      Xочу CEКCА Cрочнo! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, просто региструйся и уже через чаcик будeшь *******.---- https://bit.vodka/seks

      0
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      Рейтинг: +1225

      anjaneri 10 минут назад

      Паравозники прошлись своим паравозом по капытам коней. а было ли это скучно, или весело, это уже дело вкуса.

      0
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      Рейтинг: +8434

      paracetamol 50 минут назад

      Локомотив» довольно уверенно создаeт проблемы сильным соперникам. Уверенно противодействует. Выстраивая даже не автобус, а паровоз!

      0
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      Рейтинг: +2448

      vsespartak01 59 минут назад

      вась!ты случайно здесь на сайте не парацетамол?тот тоже скулит как проститутка постоянно!

      -1
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      Рейтинг: +4205

      Томик 1 час назад

      Про "лучший матч Смолова" согласен. Был вчера поражён просто. Думал он уже не про футбол.

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