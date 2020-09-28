Sport24: Парфенов отказался возглавить «Крылья Советов»

Бывший главный тренер «Урала» Дмитрий Парфeнов мог продолжить карьеру в ФНЛ.

По информации Sport24, у 46-летнего специалиста несколько недель назад было предложение от «Крыльев Советов», которое он отклонил.

Самарский клуб был готов платить Парфенову 1,5 миллиона рублей в месяц.