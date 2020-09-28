Sport24: Парфенов отказался возглавить «Крылья Советов»

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Бывший главный тренер «Урала» Дмитрий Парфeнов мог продолжить карьеру в ФНЛ.
По информации Sport24, у 46-летнего специалиста несколько недель назад было предложение от «Крыльев Советов», которое он отклонил.
Самарский клуб был готов платить Парфенову 1,5 миллиона рублей в месяц.
- Сейчас «Крылья» возглавляет Игорь Осинькин.
- Команда идет пятой в турнирной таблице ФНЛ.
- Парфенова уволили из «Урала» в середине июля.