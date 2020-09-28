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    Sport24: Парфенов отказался возглавить «Крылья Советов»

    Бывший главный тренер «Урала» Дмитрий Парфeнов мог продолжить карьеру в ФНЛ.

    По информации Sport24, у 46-летнего специалиста несколько недель назад было предложение от «Крыльев Советов», которое он отклонил.

    Самарский клуб был готов платить Парфенову 1,5 миллиона рублей в месяц.

    • Сейчас «Крылья» возглавляет Игорь Осинькин.
    • Команда идет пятой в турнирной таблице ФНЛ.
    • Парфенова уволили из «Урала» в середине июля.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      vaxrushevtrofim 1 минуту назад

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      Рейтинг: +10026

      Skull_Boy 1 час назад

      Не дай Боже этого хохла увидеть

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      Рейтинг: +13097

      vladimir-7 > Skull_Boy 1 час назад

      А кто хохол?

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