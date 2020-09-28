Mirror: «Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Челси» о трансфере Канте

«Манчестер Юнайтед» пытается купить полузащитника «Челси» Н'Голо Канте.

По информации Mirror, манкунианцы уже сделали предложение о трансфере 29-летнего футболиста.

Если француз решит сменить команду, ему придется пойти на снижение зарплаты, которая сейчас составляет 300 тысяч фунтов в неделю.