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    Карпин: «Игроки «Ростова» должны и хотят реабилитироваться, показать другую игру»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ против «Арсенала». На этой неделе ростовчане вылетели из Лиги Европы от «Маккаби» из Хайфы.

    – Не смущает время начала этого матча? Закончили играть матч Лиги Европы вечером в четверг, а игра в воскресенье днем.

    – Как поставили, так и играем. Конечно, хотелось бы сыграть попозже.

    – Павел Мамаев травмирован. В старте выходит Егор Бабурин вместо Сергея Песьякова. Кенто Хашимото вместо Романа Еременко, как это прокомментируете?

    – Не хотели особо менять состав, те люди, которые играли в четверг, мне кажется, должны и хотят реабилитироваться, показать другую игру. Поэтому состав в целом тот же. По медицинским показателям Еременко в запасе, выйдет на замену — посмотрим. И поменяли вратаря, потому что психологическая нагрузка для вратарей высокая.

    • В прошлом сезоне оба очных матча выиграл «Ростов».
    • Ростовчане в случае победы в Туле поднимутся в зону еврокубков.
    • «Арсенал» идет в таблице 12-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 13:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +882

      elessar arnor 44 минуты назад

      зач? евроснзон слили уже

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      Рейтинг: +2473

      Ганнибал Лектор 48 минут назад

      позорники! Причем и те, и другие. Одни не могут забить азерам, а другие - евреям. Тьфу

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      Рейтинг: +6404

      Сильвербой 54 минуты назад

      Вы хотите реабилитироваться за просер в еврокубке, матчами в вонючей РПЛ??? Нет, это уже даже не клоунада, а издевательство какое-то над болельщиками!!!

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