Карпин: «Игроки «Ростова» должны и хотят реабилитироваться, показать другую игру»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ против «Арсенала». На этой неделе ростовчане вылетели из Лиги Европы от «Маккаби» из Хайфы.

– Не смущает время начала этого матча? Закончили играть матч Лиги Европы вечером в четверг, а игра в воскресенье днем.

– Как поставили, так и играем. Конечно, хотелось бы сыграть попозже.

– Павел Мамаев травмирован. В старте выходит Егор Бабурин вместо Сергея Песьякова. Кенто Хашимото вместо Романа Еременко, как это прокомментируете?

– Не хотели особо менять состав, те люди, которые играли в четверг, мне кажется, должны и хотят реабилитироваться, показать другую игру. Поэтому состав в целом тот же. По медицинским показателям Еременко в запасе, выйдет на замену — посмотрим. И поменяли вратаря, потому что психологическая нагрузка для вратарей высокая.