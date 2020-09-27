Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин: «Игроки «Ростова» должны и хотят реабилитироваться, показать другую игру»

Карпин: «Игроки «Ростова» должны и хотят реабилитироваться, показать другую игру»

27 сентября 2020, 13:44
8

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ против «Арсенала». На этой неделе ростовчане вылетели из Лиги Европы от «Маккаби» из Хайфы.

– Не смущает время начала этого матча? Закончили играть матч Лиги Европы вечером в четверг, а игра в воскресенье днем.

– Как поставили, так и играем. Конечно, хотелось бы сыграть попозже.

– Павел Мамаев травмирован. В старте выходит Егор Бабурин вместо Сергея Песьякова. Кенто Хашимото вместо Романа Еременко, как это прокомментируете?

– Не хотели особо менять состав, те люди, которые играли в четверг, мне кажется, должны и хотят реабилитироваться, показать другую игру. Поэтому состав в целом тот же. По медицинским показателям Еременко в запасе, выйдет на замену — посмотрим. И поменяли вратаря, потому что психологическая нагрузка для вратарей высокая.

  • В прошлом сезоне оба очных матча выиграл «Ростов».
  • Ростовчане в случае победы в Туле поднимутся в зону еврокубков.
  • «Арсенал» идет в таблице 12-м.

Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Арсенал Ростов Карпин Валерий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сильвербой
1601203710
Вы хотите реабилитироваться за просер в еврокубке, матчами в вонючей РПЛ??? Нет, это уже даже не клоунада, а издевательство какое-то над болельщиками!!!
Ответить
Ганнибал Лектор
1601204073
позорники! Причем и те, и другие. Одни не могут забить азерам, а другие - евреям. Тьфу
Ответить
алдан2014
1601210134
Валера странный,мне думается,что не нужна ему лига Европы. Можно в чемпионате просеть.Поэтому и решил не идти дальше.Это моё мнение,слишком неожиданно Ростов слил
Ответить
milenamiroshnic
1601211468
Реальная причина раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты, живущие внутри людей! Заражен каждый! Как спасти свою жизнь, очистить и омолодить организм читайте в интервью с главным онко-паразитологом страны ---- https://sc.link/GRy
Ответить
ALEX ML
1601220121
Лучше просрали бы Арсеналу, а у евреев выиграли
Ответить
Korsar_03
1601235100
Странное поведение у Валеры. Своими высказываниями он позиционирует себя отдельно от Ростова. Вот есть ФК Ростов, есть его игроки и тренерский штаб. И есть я, Валера, который спорил с ними, что они не выйдут в группу. А теперь они, то есть игроки, хотят реабилитироваться. А мне, Валере, по барабану, если честно.
Ответить
anjaneri
1601293952
Ростовщики есть ростовщики, - состригли свои 3% с клиента.
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
2
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
8
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+