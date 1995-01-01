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    АПЛ. «Челси» в первом матче Силвы отыгрался с 0:3, но не справился с выходцем из Чемпионшипа «Вест Бромвичем»

    Участник Лиги чемпионов «Челси» в третьем туре чемпионата Англии не уступил «Вест Бромвичу» бывшего главного тренера «Локомотива» Славена Билича. Гости пропустили три мяча.

    Игрок «Челси» Кай Хаверц поучаствовал в 2020 году в 27 голах, сыграв в общей сложности в 28 матчах (18 голов и девять передач).

    «Челси» при Фрэнке Лэмпарде провел только один гостевой матч АПЛ без пропущенных голов.

    Защитник «Челси» Тиаго Силва провел дебютный матч в АПЛ и вышел с капитанской повязкой.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

    Вест Бромвич – Челси – 3:3 (3:0)

    Голы: 1:0 – Робинсон, 4; 2:0 – Робинсон, 25; 3:0 – Бартли, 27; 3:1 – Маунт, 54; 3:2 – Хадсон-Одои, 70; 3:3 – Абрахам, 90+3.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11100

      KLIM777 25 минут назад

      хавертц и вернер просто будут губить себя в этом болоте

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      Рейтинг: +10570

      Cules2013 26 минут назад

      отскочили, как и МЮ
      пока что разговоры про чемпионство пенсов и дьяволов выглядят просто смешно

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