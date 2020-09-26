АПЛ. «Челси» в первом матче Силвы отыгрался с 0:3, но не справился с выходцем из Чемпионшипа «Вест Бромвичем»

Участник Лиги чемпионов «Челси» в третьем туре чемпионата Англии не уступил «Вест Бромвичу» бывшего главного тренера «Локомотива» Славена Билича. Гости пропустили три мяча.

Игрок «Челси» Кай Хаверц поучаствовал в 2020 году в 27 голах, сыграв в общей сложности в 28 матчах (18 голов и девять передач).

«Челси» при Фрэнке Лэмпарде провел только один гостевой матч АПЛ без пропущенных голов.

Защитник «Челси» Тиаго Силва провел дебютный матч в АПЛ и вышел с капитанской повязкой.

Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

Вест Бромвич – Челси – 3:3 (3:0)

Голы: 1:0 – Робинсон, 4; 2:0 – Робинсон, 25; 3:0 – Бартли, 27; 3:1 – Маунт, 54; 3:2 – Хадсон-Одои, 70; 3:3 – Абрахам, 90+3.

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