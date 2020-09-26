Кутепов, Бакаев и Кокорин – в старте «Спартака» на матч с «Тамбовом»

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Спартака» на очный матч девятого тура РПЛ.
«Тамбов»: Чагров, Таказов, Шляков, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Килин, Балашов, Обухов, Панченко.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Кокорин, Ларссон.
- Матч состоится в Саранске на «Мордовия Арене».
- Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
- «Спартак» по итогам восьми туров делит лидерство в РПЛ с «Зенитом», а «Тамбов» занимает 13-е место в турнирной таблице.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ