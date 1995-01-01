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    Кутепов, Бакаев и Кокорин – в старте «Спартака» на матч с «Тамбовом»

    Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Спартака» на очный матч девятого тура РПЛ.

    «Тамбов»: Чагров, Таказов, Шляков, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Килин, Балашов, Обухов, Панченко.

    «Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Кокорин, Ларссон.

    • Матч состоится в Саранске на «Мордовия Арене».
    • Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
    • «Спартак» по итогам восьми туров делит лидерство в РПЛ с «Зенитом», а «Тамбов» занимает 13-е место в турнирной таблице.
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8

      laryushkinarostis 35 минут назад

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      Рейтинг: +31

      Рыжий бес 1 час назад

      Ну посмотрим ещё сегодня на Кокорина,,,,Пока не верю я в него,,,Дай то бог что б я был не прав,,,,,,

      0
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      Рейтинг: +14244

      slavutiq70 1 час назад

      Интересно,,,Кутепов ,Жиго и Джикия вместе,,,,,,посмотрим,,,как оно будет,,

      2
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      Рейтинг: +8419

      paracetamol 2 часа назад

      Тамбов, мочи свиней так, чтобы хрюкали!

      1
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      Рейтинг: +86

      ySS 2 часа назад

      Не думаю, что нас ждёт простой матч
      Тамбов будет выскакивать из автобуса

      1
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      Рейтинг: +257

      kosmonaft 2 часа назад

      зачем какорин пусть дальше лавку полирует и за пивом бегает

      -1
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      Рейтинг: +3332

      Cleaner 2 часа назад

      Кокорин в стартовом составе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Купили!...)))

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