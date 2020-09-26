«Милан» хочет купить форварда «Бодо/Глимта» Хауге, забившего гол на «Сан-Сиро» в ЛЕ

«Милан» планирует подписать форварда «Бодо/Глимта» Йенса Петтера Хауге, пишет журналист Фабрицио Романо.

В ближайшее время итальянский клуб сделает официальное предложение по игроку.

В четверг норвежец забил «Милану» на «Сан-Сиро» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.