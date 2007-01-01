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    «Милан» хочет купить форварда «Бодо/Глимта» Хауге, забившего гол на «Сан-Сиро» в ЛЕ

    «Милан» планирует подписать форварда «Бодо/Глимта» Йенса Петтера Хауге, пишет журналист Фабрицио Романо.

    В ближайшее время итальянский клуб сделает официальное предложение по игроку.

    В четверг норвежец забил «Милану» на «Сан-Сиро» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    • Матч закончился победой хозяев 3:2.
    • В этом году в чемпионате Норвегии Хауге забил 14 мячей и сделал девять ассистов в 17 играх.
    • Его рыночная стоимость – миллион евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,9 миллиона человек.

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