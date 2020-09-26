«Милан» хочет купить форварда «Бодо/Глимта» Хауге, забившего гол на «Сан-Сиро» в ЛЕ

«Милан» планирует подписать форварда «Бодо/Глимта» Йенса Петтера Хауге, пишет журналист Фабрицио Романо.
В ближайшее время итальянский клуб сделает официальное предложение по игроку.
В четверг норвежец забил «Милану» на «Сан-Сиро» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
- Матч закончился победой хозяев 3:2.
- В этом году в чемпионате Норвегии Хауге забил 14 мячей и сделал девять ассистов в 17 играх.
- Его рыночная стоимость – миллион евро.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,9 миллиона человек.