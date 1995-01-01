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    Telefoot: Ауа согласился на переход в «Арсенал»

    «Арсенал» продолжает переговоры по трансферу полузащитника «Лиона» Уссема Ауа.

    По информации Telefoot, француз согласился перейти в лондонский клуб. Сам «Лион» хотел бы продать Ауа в «Барселону» или «Ювентус», но не получил от них конкретных предложений.

    Ранее сообщалось, что французский клуб потребовал у «Арсенала» за игрока 60 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне Ауа провел за «Лион» 41 матч, забив девять голов и сделал десять ассистов.
    • Рыночная стоимость полузащитника – 49,5 миллиона евро.

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    Источник: Telefoot

    Telefoot – ТВ-программа, которую выпускает французский телеканал TF1. На своем сайте Telefoot публикует эксклюзивные новости о французском футболе. 

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