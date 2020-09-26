Telefoot: Ауа согласился на переход в «Арсенал»

«Арсенал» продолжает переговоры по трансферу полузащитника «Лиона» Уссема Ауа.
По информации Telefoot, француз согласился перейти в лондонский клуб. Сам «Лион» хотел бы продать Ауа в «Барселону» или «Ювентус», но не получил от них конкретных предложений.
Ранее сообщалось, что французский клуб потребовал у «Арсенала» за игрока 60 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Ауа провел за «Лион» 41 матч, забив девять голов и сделал десять ассистов.
- Рыночная стоимость полузащитника – 49,5 миллиона евро.
Источник: Telefoot
Telefoot – ТВ-программа, которую выпускает французский телеканал TF1. На своем сайте Telefoot публикует эксклюзивные новости о французском футболе.