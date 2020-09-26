Telefoot: Ауа согласился на переход в «Арсенал»

«Арсенал» продолжает переговоры по трансферу полузащитника «Лиона» Уссема Ауа.

По информации Telefoot, француз согласился перейти в лондонский клуб. Сам «Лион» хотел бы продать Ауа в «Барселону» или «Ювентус», но не получил от них конкретных предложений.

Ранее сообщалось, что французский клуб потребовал у «Арсенала» за игрока 60 миллионов евро.