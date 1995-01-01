«Ахмат» близок к подписанию полузащитника системы «Монпелье» Адуева

зачем портит карьеру парню? такого одного привезли продержали и даже не дали играть.
Полузащитник «Монпелье» Амир Адуев вскоре может стать игроком «Ахмата». Как пишет Metaratings, сделка близка к завершению.
Планируется, что контракт с 21-летним футболистом будет подписан на три или четыре года. Адуев – уроженец Грозного, имеет российское и французское гражданство.
- В прошлом году Адуева вызывали в молодежную сборную России.
- За первую команду «Монпелье» Адуев не провел ни одного матча.
- «Ахмат» идет в РПЛ десятым.