«Ахмат» близок к подписанию полузащитника системы «Монпелье» Адуева

Полузащитник «Монпелье» Амир Адуев вскоре может стать игроком «Ахмата». Как пишет Metaratings, сделка близка к завершению.

Планируется, что контракт с 21-летним футболистом будет подписан на три или четыре года. Адуев – уроженец Грозного, имеет российское и французское гражданство.