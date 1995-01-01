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    «Ахмат» близок к подписанию полузащитника системы «Монпелье» Адуева

    Полузащитник «Монпелье» Амир Адуев вскоре может стать игроком «Ахмата». Как пишет Metaratings, сделка близка к завершению.

    Планируется, что контракт с 21-летним футболистом будет подписан на три или четыре года. Адуев – уроженец Грозного, имеет российское и французское гражданство.

    • В прошлом году Адуева вызывали в молодежную сборную России.
    • За первую команду «Монпелье» Адуев не провел ни одного матча.
    • «Ахмат» идет в РПЛ десятым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1260

      x-x-x-x-x 33 минуты назад

      зачем портит карьеру парню? такого одного привезли продержали и даже не дали играть.

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