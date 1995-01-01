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    Ибрагимович – о заражении коронавирусом: «Ему хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея»

    Форвард «Милана» Златан Ибрагимович отреагировал на заболевание коронавирусом.

    «Вчера у меня был отрицательный результат на COVID, а сегодня – положительный. Никаких симптомов не было. Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея», – написал футболист в твиттере.

    • Ранее коронавирусом заразился центральный защитник миланцев Лео Дуарте.
    • Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе. С тех пор он забил 14 голов и сделал пять ассистов в 22 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Залатана Ибрагимовича

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +46

      Ravil 1 час назад

      Вирус ему все равно не ровня. Поиграет надеюсь еще года 3.

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