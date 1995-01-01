Ибрагимович – о заражении коронавирусом: «Ему хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея»

Вирус ему все равно не ровня. Поиграет надеюсь еще года 3.
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович отреагировал на заболевание коронавирусом.
«Вчера у меня был отрицательный результат на COVID, а сегодня – положительный. Никаких симптомов не было. Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея», – написал футболист в твиттере.
- Ранее коронавирусом заразился центральный защитник миланцев Лео Дуарте.
- Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе. С тех пор он забил 14 голов и сделал пять ассистов в 22 матчах.