Ибрагимович – о заражении коронавирусом: «Ему хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович отреагировал на заболевание коронавирусом.

«Вчера у меня был отрицательный результат на COVID, а сегодня – положительный. Никаких симптомов не было. Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея», – написал футболист в твиттере.