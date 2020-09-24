«Хотел перейти в команду, на равных конкурирующую с «Барсой» и «Реалом». Суарес объяснил выбор в пользу «Атлетико»

Форвард Луис Суарес прокомментировал свой переход в «Атлетико». Уругваец подписал контракт на два сезона в статусе свободного агента.

«Когда «Барселона» сказала мне, что не рассчитывает на меня, что выставили меня на продажу, было много звонков. Я посчитал, что имею право перейти в команду, которая будет на равных конкурировать с «Реалом» и «Барселоной».

Я перехожу в очень конкурентоспособную команду и смогу достичь чего-то важного в новой команде», – сказал Суарес.