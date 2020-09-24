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    «Хотел перейти в команду, на равных конкурирующую с «Барсой» и «Реалом». Суарес объяснил выбор в пользу «Атлетико»

    Форвард Луис Суарес прокомментировал свой переход в «Атлетико». Уругваец подписал контракт на два сезона в статусе свободного агента.

    «Когда «Барселона» сказала мне, что не рассчитывает на меня, что выставили меня на продажу, было много звонков. Я посчитал, что имею право перейти в команду, которая будет на равных конкурировать с «Реалом» и «Барселоной».

    Я перехожу в очень конкурентоспособную команду и смогу достичь чего-то важного в новой команде», – сказал Суарес.

    • Нападающий выступал за «Барсу» с июля 2014 года.
    • Он сыграл 283 матча, забил 198 голов и сделал 109 ассистов.
    • Сообщалось, что Суарес заработает за два сезона 20 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 15:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +913

      Alex Flash 32 секунды назад

      Теперь наверное придется забыть что такое нормальный атакующий футбол и придётся стоять вместе со всеми в автобусе

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