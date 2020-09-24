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    Sport24: Тедеско вызвал в первую команду «Спартака» 18-летнего Шильцова

    Полузащитник молодежной команды «Спартака» Константин Шильцов в ближайшие дни будет работать с основным составом.

    По информации Sport24, такое решение принял главный тренер Доменико Тедеско.

    Немецкий специалист пригласил 18-летнего футболиста потренироваться с основой после матча молодежных команд «Спартака» и «Тамбова» (3:1).

    Шильцов провел на поле 89 минут, результативными действиями не отличался.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13465

      silver29 1 час назад

      Не думаю, что Тедеско лично следит за дублем, и знает насколько хорош этот парень, будет правильнее ему посоветовали посмотреть на него. Тенденция верная, надо подтягивать молодежь создавая конкуренцию на лавке, хотя парень еще сыроват для главной команды.

      2
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      Рейтинг: +24822

      oyabun 1 час назад

      Интересно почему именно Шильцов? Игнатов блистает в Спартаке-2, но в первую не приглашается. Маркитесов плотно сидит на лавке основы, недавно в конце матча вышел на поле, ничем себя не проявил. Шильцова тоже вызывают для уплотнения лавки?

      4
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      Рейтинг: +1728

      seth343 > oyabun 1 час назад

      Да пусть кого нибудь подтягивает, хотя если честно, я не знаю кто такой Шильцов и на какой позиции он играет.

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      Рейтинг: +3576

      playsh > oyabun 21 минуту назад

      Да,согласен,с Игнатовым какие-то не понятки,парень показывает приличный,зрелый футбол и не востребован.

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