Sport24: Тедеско вызвал в первую команду «Спартака» 18-летнего Шильцова

Полузащитник молодежной команды «Спартака» Константин Шильцов в ближайшие дни будет работать с основным составом.

По информации Sport24, такое решение принял главный тренер Доменико Тедеско.

Немецкий специалист пригласил 18-летнего футболиста потренироваться с основой после матча молодежных команд «Спартака» и «Тамбова» (3:1).

Шильцов провел на поле 89 минут, результативными действиями не отличался.