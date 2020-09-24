Sport24: Тедеско вызвал в первую команду «Спартака» 18-летнего Шильцова

Не думаю, что Тедеско лично следит за дублем, и знает насколько хорош этот парень, будет правильнее ему посоветовали посмотреть на него. Тенденция верная, надо подтягивать молодежь создавая конкуренцию на лавке, хотя парень еще сыроват для главной команды.
Полузащитник молодежной команды «Спартака» Константин Шильцов в ближайшие дни будет работать с основным составом.
По информации Sport24, такое решение принял главный тренер Доменико Тедеско.
Немецкий специалист пригласил 18-летнего футболиста потренироваться с основой после матча молодежных команд «Спартака» и «Тамбова» (3:1).
Шильцов провел на поле 89 минут, результативными действиями не отличался.