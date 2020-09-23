Суарес в слезах покинул базу «Барселоны». Он попрощался с командой

Удачи,Луис,ты много сделал за эти годы для Барсы и всегда играл по чесноку,себя не берёг,помнить тебя будут долго.
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес находится в шаге от перехода в «Атлетико».
Сегодня уругваец прибыл на базу каталонского клуба, чтобы попрощаться с партнерами и персоналом «Барселоны». Нападающий расплакался, уезжая со спортивного комплекса на машине.
- Бартомеу согласился отпустить Суареса в «Атлетико».
- Уругваец выступал за «Барсу» с 2014 года. В 283 матчах он забил 198 мячей.
Y aquí el vídeo. A las 14h TODAS las imágenes en @ElGolazoDeGol @ElGolazoDeGol pic.twitter.com/MnvJRHqdLC— Alex Pintanel (@alexpintanel) September 23, 2020