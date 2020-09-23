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    Суарес в слезах покинул базу «Барселоны». Он попрощался с командой

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес находится в шаге от перехода в «Атлетико».

    Сегодня уругваец прибыл на базу каталонского клуба, чтобы попрощаться с партнерами и персоналом «Барселоны». Нападающий расплакался, уезжая со спортивного комплекса на машине.

    • Бартомеу согласился отпустить Суареса в «Атлетико».
    • Уругваец выступал за «Барсу» с 2014 года. В 283 матчах он забил 198 мячей.

    Источник: Marca

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    23.09.2020 23:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14466

      playsh 24 сентября 2020, 12:47

      Удачи,Луис,ты много сделал за эти годы для Барсы и всегда играл по чесноку,себя не берёг,помнить тебя будут долго.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 24 сентября 2020, 08:47

      тебя просто "ушли", а жаль

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 24 сентября 2020, 05:11

      Потом отгрузит трёшку на Ноу Камп

      4
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    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 24 сентября 2020, 01:11

      Он очень много сделал для Барсы...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 сентября 2020, 01:02

      луисито всего хорошего. спасибо за эти годы ! лучший нап.

      4
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      Рейтинг: +11242

      alp 23 сентября 2020, 23:53

      и, на прощанье, покусал бартамеу..

      4
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