Суарес в слезах покинул базу «Барселоны». Он попрощался с командой

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес находится в шаге от перехода в «Атлетико».

Сегодня уругваец прибыл на базу каталонского клуба, чтобы попрощаться с партнерами и персоналом «Барселоны». Нападающий расплакался, уезжая со спортивного комплекса на машине.

Бартомеу согласился отпустить Суареса в «Атлетико».

Уругваец выступал за «Барсу» с 2014 года. В 283 матчах он забил 198 мячей.