Журналист Романо: «Атлетико» согласовал контракт с Торрейрой, для трансфера клубу нужно продать Эрреру

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра договорился о контракте с «Атлетико», пишет журналист Фабрицио Романо.

«Лукас Торрейра согласовал личные условия с «Атлетико». Он очень хочет присоединиться к клуб, но договоренность с «Арсеналом» пока не достигнута. Чтобы подписать Торрейру, «Атлетико» нужно продать Эктора Эрреру«, – сообщил инсайдер.