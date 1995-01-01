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    Журналист Романо: «Атлетико» согласовал контракт с Торрейрой, для трансфера клубу нужно продать Эрреру

    Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра договорился о контракте с «Атлетико», пишет журналист Фабрицио Романо.

    «Лукас Торрейра согласовал личные условия с «Атлетико». Он очень хочет присоединиться к клуб, но договоренность с «Арсеналом» пока не достигнута. Чтобы подписать Торрейру, «Атлетико» нужно продать Эктора Эрреру«, – сообщил инсайдер.

    • Уругваец в прошлос сезоне АПЛ провел 29 игр, забив один гол и отдав одну голевую передачу.
    • Футболист стоит на рынке 30 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,9 миллиона человек.

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