Журналист Романо: «Атлетико» согласовал контракт с Торрейрой, для трансфера клубу нужно продать Эрреру

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра договорился о контракте с «Атлетико», пишет журналист Фабрицио Романо.
«Лукас Торрейра согласовал личные условия с «Атлетико». Он очень хочет присоединиться к клуб, но договоренность с «Арсеналом» пока не достигнута. Чтобы подписать Торрейру, «Атлетико» нужно продать Эктора Эрреру«, – сообщил инсайдер.
- Уругваец в прошлос сезоне АПЛ провел 29 игр, забив один гол и отдав одну голевую передачу.
- Футболист стоит на рынке 30 миллионов евро.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,9 миллиона человек.