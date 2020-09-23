РФС не нашел ошибок в работе Лапочкина на матче «Динамо» – «Рубин». Москвичи просили проверить его на полиграфе

Экспертно-судейская комиссия РФС отреагировала на обращение московского «Динамо» и проанализировала работу бригады Сергея Лапочкина на матче седьмого тура РПЛ «Динамо» – «Рубин» (0:1).

Конкретно были рассмотрены три эпизода: назначение 11-метрового удара в ворота «Динамо» на 30-й минуте, удаление Николая Комличенко на 51-й минуте и Сергея Паршивлюка на 90+3-й минуте.

По итогам заседания комиссия постановила, что все решения арбитров в этих эпизодах были верными.