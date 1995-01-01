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    РФС не нашел ошибок в работе Лапочкина на матче «Динамо» – «Рубин». Москвичи просили проверить его на полиграфе

    Экспертно-судейская комиссия РФС отреагировала на обращение московского «Динамо» и проанализировала работу бригады Сергея Лапочкина на матче седьмого тура РПЛ «Динамо» – «Рубин» (0:1).

    Конкретно были рассмотрены три эпизода: назначение 11-метрового удара в ворота «Динамо» на 30-й минуте, удаление Николая Комличенко на 51-й минуте и Сергея Паршивлюка на 90+3-й минуте.

    По итогам заседания комиссия постановила, что все решения арбитров в этих эпизодах были верными.

    • Московский клуб считал, что арбитр мог преднамеренно повлиять на исход матча, и просил инициировать в отношении Лапочкина проверку на системе «Полиграф» на предмет преднамеренного влияния на результат.

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    Источник: РФС

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +759

      Граф2019 1 час назад

      лучше на пилораме...

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      Рейтинг: +8702

      ilichkadr 1 час назад

      Лапочкин человек свинарника, поэтому его решения всегда были и будут верными.

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