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Газизов: «Бакаева предложили «Динамо»? Это все слухи»

22 сентября 2020, 15:39
12

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что представители полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева предложили московскому «Динамо» купить футболиста.

«Бакаева предложили «Динамо»? Я даже не буду это комментировать. Можно ли сказать, что вмешиваются агенты? Не могу ничего сказать. Только скажу, что это все слухи», — сказал Газизов.

  • Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает летом 2022 года.
  • В этом сезоне РПЛ Бакаев сыграл 8 матчей, забил гол и отдал три голевые передачи.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Бакаев Зелимхан Газизов Шамиль
Комментарии (12)
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Томик
1600778765
Нахрен, нахрен. Умерла так умерла - пусть форму сдаёт и пешочком.
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derrik2000
1600780561
А Бакаев в это время лежит растерзанный в пыточной камере в подвале офиса Спартака. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Кинстифа
1600781206
Проблема мирового футбола это чертовы агенты.. гребут бабки вообще ни за что... хуже тараканов блин....
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NewLife
1600783409
Это не слухи, это шлюхи из синитовской газетенки, хейтеров Спартака.
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Рыжий бес
1600785456
Агенты всё мутят,,,,,в итоге могут домутятся что игрок перестанет играть и ждать повышения контракта,,,,,
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морозз
1600785842
Бомжи походу подсуетились как всегда, пришла команда со шпиля Газпрома на Финском заливе ...начинать компанию по приобретению молодого дарования! Бомжи уничтожают наш футбол на корню, Дзюба из офсайда в этом сезоне забьёт 50 мячей и станет лучшим БОМЖОМ РОССИИ!
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FanatSerj
1600787384
Конечно слухи, Динамо центральный защитник нужен, ПЗ и так хватает, особенно если этого Филиппа заставить бегать нормально.
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vka1970
1600787939
Эта инфа из закромов спорт экспресса.Что из себя представляет этот источник ни кому говорить не надо.Так что пусть дальше своё хлебало раскрывают.Мели Емеля, твоя неделя.
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Hektor 84
1600788671
Этот экспресс желтушная газетенка распространяющая фейки. Еще два года контракта! Кому агенты его предложили? А руководство Спартака они спросили? Они его что на трансфер выставили? Чушь всё это! Кому то мешает Спартак на верху таблицы, вот проплаченные журналюшки и публикуют всякий бред, расшатывают лодку.
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zigbert
1600791007
Такая информация от СЭ появляется уже не первый раз.
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