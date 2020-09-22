Газизов: «Бакаева предложили «Динамо»? Это все слухи»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что представители полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева предложили московскому «Динамо» купить футболиста.

«Бакаева предложили «Динамо»? Я даже не буду это комментировать. Можно ли сказать, что вмешиваются агенты? Не могу ничего сказать. Только скажу, что это все слухи», — сказал Газизов.