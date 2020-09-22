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    Шалимов: «Счет 1:0 будет очень хорошим результатом для «Краснодара» в матче с ПАОКом»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал прогноз на первый матч российской команды в плей-офф квалификации Лиги чемпионов против ПАОКа.

    «Про сегодняшнего соперника могу сказать, что они приедут в Краснодар с целью не пропустить и думаю, они постараются играть в вязкую позиционную оборону с быстрыми атаками. В матче с «Бенфикой» они были слабее, и португальцы должны были пройти дальше, на мой взгляд. К тому же, они сделали такие большие вложения, но конечно, можно сказать, что такой исход положителен для «Краснодара» в плане соперника, с «Бенфикой» было бы сложнее. Но, повторюсь, в гостевом матче ПАОК будет много обороняться и постарается не пропустить, «Краснодару» нужно навязать свою игру. Насколько у них получится это сделать, не знаю, но жду победу российской команды хотя бы в один мяч.

    «Краснодару» тоже надо не пропустить и постараться забить свой гол. Мне кажется, счет 1:0 будет очень хорошим результатом для команды Мусаева. Но не знаю точно, как скажется на них та крупная победа над «Химками». Я надеюсь, что игроки уже забыли этот матч и думали о ПАОКе, разбирали их игру, потому что такой разгром может немного расслабить, даже если ты про это не думаешь, не замечаешь, но когда забиваешь 7 мячей, приходит много положительных эмоций, которые могут психологически расслабить. Но надеюсь, что они уже полностью восстановились после этой игры.

    Возможен ли выход «Краснодара» в групповой этап ЛЧ по исходу двух игр? Конечно да, я говорю, сегодня им важно не пропустить гол и постараться забить. Я ожидаю тяжелую вязкую игру, и счет 1:0 намного лучше, чем 2:1, поэтому буду верить в такой результат», — сказал Шалимов.

    • Первый матч «Краснодара» и ПАОКа состоится сегодня, начало встречи – в 22:00 мск.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +56

      baslimzzz 10 минут назад

      Твоё мнение, г о в Н оед, никого не интересует. Мерзкая тварь ты шалимов. Ты это сказал, чтобы что? Копайся в своей помойке, выродок. Иди побухай, если бутылки сдал, если нет, побирайся. Твой жалкий высер не интересен.

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      Рейтинг: +573

      Докторо123 30 минут назад

      Ещё один Нострадамус ... Это он для того, чтобы о нём не забыли... Лучше бы промолчал... Каркают и каркают всякие предсказатели...

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