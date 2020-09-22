Шалимов: «Счет 1:0 будет очень хорошим результатом для «Краснодара» в матче с ПАОКом»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал прогноз на первый матч российской команды в плей-офф квалификации Лиги чемпионов против ПАОКа.

«Про сегодняшнего соперника могу сказать, что они приедут в Краснодар с целью не пропустить и думаю, они постараются играть в вязкую позиционную оборону с быстрыми атаками. В матче с «Бенфикой» они были слабее, и португальцы должны были пройти дальше, на мой взгляд. К тому же, они сделали такие большие вложения, но конечно, можно сказать, что такой исход положителен для «Краснодара» в плане соперника, с «Бенфикой» было бы сложнее. Но, повторюсь, в гостевом матче ПАОК будет много обороняться и постарается не пропустить, «Краснодару» нужно навязать свою игру. Насколько у них получится это сделать, не знаю, но жду победу российской команды хотя бы в один мяч.

«Краснодару» тоже надо не пропустить и постараться забить свой гол. Мне кажется, счет 1:0 будет очень хорошим результатом для команды Мусаева. Но не знаю точно, как скажется на них та крупная победа над «Химками». Я надеюсь, что игроки уже забыли этот матч и думали о ПАОКе, разбирали их игру, потому что такой разгром может немного расслабить, даже если ты про это не думаешь, не замечаешь, но когда забиваешь 7 мячей, приходит много положительных эмоций, которые могут психологически расслабить. Но надеюсь, что они уже полностью восстановились после этой игры.

Возможен ли выход «Краснодара» в групповой этап ЛЧ по исходу двух игр? Конечно да, я говорю, сегодня им важно не пропустить гол и постараться забить. Я ожидаю тяжелую вязкую игру, и счет 1:0 намного лучше, чем 2:1, поэтому буду верить в такой результат», — сказал Шалимов.