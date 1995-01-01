Министр спорта Московской области: «Возвращение Юрана не рассматривали»

Не могут же чинуши признавать свои ошибки. Тогда их вперед ногами из -за бюро надо выносить.
Министр спорта Московской области Роман Терюшков опроверг информацию о возможном возвращении Сергея Юрана на пост главного тренера «Химок».
«В принципе, все написано на официальном сайте клуба. Мне добавить больше нечего. Возможно ли возвращение Сергея Юрана? Этот вопрос не рассматривался», – сказал Терюшков.
- Основной кандидат на должность главного тренера «Химок» – Игорь Черевченко.
- «Химки» после восьми туров РПЛ набрали три очка и занимают 15-е место.