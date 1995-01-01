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    Министр спорта Московской области: «Возвращение Юрана не рассматривали»

    Министр спорта Московской области Роман Терюшков опроверг информацию о возможном возвращении Сергея Юрана на пост главного тренера «Химок».

    «В принципе, все написано на официальном сайте клуба. Мне добавить больше нечего. Возможно ли возвращение Сергея Юрана? Этот вопрос не рассматривался», – сказал Терюшков.

    • Основной кандидат на должность главного тренера «Химок» – Игорь Черевченко.
    • «Химки» после восьми туров РПЛ набрали три очка и занимают 15-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8334

      paracetamol 45 минут назад

      Не могут же чинуши признавать свои ошибки. Тогда их вперед ногами из -за бюро надо выносить.

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      Рейтинг: +11011

      derrik2000 1 час назад

      Тогда можно уже сразу настраиваться на вылет в НФЛ.
      Возможно, что именно такая цель и стоит.
      Главное - бабло успеть в высшем дивизионе распилить: в ФНЛ это будет сделать куда сложнее. Или БАБЛА там будет намного меньше.

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