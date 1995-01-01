Министр спорта Московской области: «Возвращение Юрана не рассматривали»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков опроверг информацию о возможном возвращении Сергея Юрана на пост главного тренера «Химок».

«В принципе, все написано на официальном сайте клуба. Мне добавить больше нечего. Возможно ли возвращение Сергея Юрана? Этот вопрос не рассматривался», – сказал Терюшков.