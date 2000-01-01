ПАОК перед матчем с «Краснодаром» арендовал защитника «Барселоны» Ваге

Динамо уже "отстрелялось", ждем Краснодар и Ростов!!! Уже ничего не жду от наших клубов, до того уже тошнит от их игры в еврокубках, что уже очередной обсер воспринимаешь как должное!!!
«Барселона» объявила о переходе в ПАОК правого защитника Муссы Ваге.
Греческий клуб арендовал 21-летнего футболиста до завершения сезона.
- Сенегалец провел шесть матчей за основную команду «Барсы».
- В прошлом сезоне фулбек сдавался в аренду «Ницце».
- ПАОК – соперник «Краснодара» по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионов.