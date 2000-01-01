ПАОК перед матчем с «Краснодаром» арендовал защитника «Барселоны» Ваге

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    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6322

      Сильвербой 27 минут назад

      Динамо уже "отстрелялось", ждем Краснодар и Ростов!!! Уже ничего не жду от наших клубов, до того уже тошнит от их игры в еврокубках, что уже очередной обсер воспринимаешь как должное!!!

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