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    Медведев: «Споров было много, но гостевая квота в 5% от билетной программы вернется»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подытожил общее собрание членов РПЛ. На нем решили вернуть гостевых болельщиков на трибуны.

    «Самый главный итог – гостевым болельщикам будет разрешено приходить на футбол. По всей лиге. Вернeтся квота в пять процентов от билетной программы. В остальном обсуждали бюджеты, наши дела, будет рабочая группа по ТВ-правам. Бюджет положительный, прибыль будет распределена между клубами. В целом, встреча полезная. Споров по болельщикам было много, но большинство поддержало участие болельщиков приезжающих команд в матче.

    Группу по ТВ-создали (эту рабочую группу возглавил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзеприм. «Бомбардира»), чтобы в перспективе права стоили дороже. Сколько? Представление есть, но я его не скажу», – сказал функционер.

    • Сейчас стадионы на матчах РПЛ могут заполняться не более чем на 50 процентов.
    • В турнире лидирует «Зенит».
    • В 19:00 по Москве начнется заключительный матч восьмого тура между «Динамо» и «Ахматом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12930

      vladimir-7 28 минут назад

      Хорошая связка получается у группы по ТВ: Кикнадзе — Канделаки.
      Ну прямо нарочно не придумаешь, доверили козлам капусту, в прямом
      и в переносном смысле.

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      Рейтинг: +1393

      Spartak Piter 1 час назад

      СБГТ позор русского футбола и антинародный клуб власти!

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