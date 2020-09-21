Медведев: «Споров было много, но гостевая квота в 5% от билетной программы вернется»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подытожил общее собрание членов РПЛ. На нем решили вернуть гостевых болельщиков на трибуны.

«Самый главный итог – гостевым болельщикам будет разрешено приходить на футбол. По всей лиге. Вернeтся квота в пять процентов от билетной программы. В остальном обсуждали бюджеты, наши дела, будет рабочая группа по ТВ-правам. Бюджет положительный, прибыль будет распределена между клубами. В целом, встреча полезная. Споров по болельщикам было много, но большинство поддержало участие болельщиков приезжающих команд в матче.

Группу по ТВ-создали (эту рабочую группу возглавил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе – прим. «Бомбардира»), чтобы в перспективе права стоили дороже. Сколько? Представление есть, но я его не скажу», – сказал функционер.