Metaratings: клубы РПЛ возвратят гостевую квоту размером 5% от вместимости стадиона

Гостевые болельщики вскоре смогут вернуться на матчи РПЛ. Клубы договорились о возвращении квоты: она должна быть не менее пяти процентов от вместимости стадиона. Увеличение возможно по согласованию клубов-участников матча.
Ставился вопрос и о минимальной квоте в десять процентов, но против нее проголосовал «Краснодар». Генеральный директор клуба Владимир Хашиг посчитал это ущемлением интересов домашних фанатов.
- Сейчас стадионы на матчах РПЛ могут заполняться не более чем на 50 процентов.
- В турнире лидирует «Зенит».
- В 19:00 по Москве начнется заключительный матч восьмого тура между «Динамо» и «Ахматом».
Источник: Metaratings