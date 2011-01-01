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    Metaratings: клубы РПЛ возвратят гостевую квоту размером 5% от вместимости стадиона

    Гостевые болельщики вскоре смогут вернуться на матчи РПЛ. Клубы договорились о возвращении квоты: она должна быть не менее пяти процентов от вместимости стадиона. Увеличение возможно по согласованию клубов-участников матча.

    Ставился вопрос и о минимальной квоте в десять процентов, но против нее проголосовал «Краснодар». Генеральный директор клуба Владимир Хашиг посчитал это ущемлением интересов домашних фанатов.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12930

      vladimir-7 37 минут назад

      5% процентов от вместимости СТАДИОНА или от вместимости гостевой ТРИБУНЫ.

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