Metaratings: клубы РПЛ возвратят гостевую квоту размером 5% от вместимости стадиона

Гостевые болельщики вскоре смогут вернуться на матчи РПЛ. Клубы договорились о возвращении квоты: она должна быть не менее пяти процентов от вместимости стадиона. Увеличение возможно по согласованию клубов-участников матча.

Ставился вопрос и о минимальной квоте в десять процентов, но против нее проголосовал «Краснодар». Генеральный директор клуба Владимир Хашиг посчитал это ущемлением интересов домашних фанатов.