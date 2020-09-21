Джикия: «Макаров сказал, что «Рубин» поборется с «Зенитом»? На табло пусть посмотрит»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал слова полузащитника «Рубина» Дениса Макарова, что казанцы поборются за первое место с «Зенитом».
— Перчатка от «Спартака» в этом сезоне до Питера долетит?
— Мне такие вопросы больше не задавайте. Я смотрю только в таблицу. И все подсчеты будем делать после 30-го тура.
— Но в таблице вы сейчас лидируете вместе с «Зенитом».
— Ну и хорошо. Это же хорошо, нет?
— Макаров сказал, что по сегодняшней игре скорее «Рубин», а не «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство.
— Он так сказал? Что «Рубин» поборется с «Зенитом»?
— Да.
— Ну, на табло пусть посмотрит, – сказал Джикия.
Источник: «Спорт-Экспресс»