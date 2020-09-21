Джикия: «Макаров сказал, что «Рубин» поборется с «Зенитом»? На табло пусть посмотрит»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал слова полузащитника «Рубина» Дениса Макарова, что казанцы поборются за первое место с «Зенитом».

— Перчатка от «Спартака» в этом сезоне до Питера долетит?

— Мне такие вопросы больше не задавайте. Я смотрю только в таблицу. И все подсчеты будем делать после 30-го тура.

— Но в таблице вы сейчас лидируете вместе с «Зенитом».

— Ну и хорошо. Это же хорошо, нет?

— Макаров сказал, что по сегодняшней игре скорее «Рубин», а не «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство.

— Он так сказал? Что «Рубин» поборется с «Зенитом»?

— Да.

— Ну, на табло пусть посмотрит, – сказал Джикия.