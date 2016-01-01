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    Джикия: «Макаров сказал, что «Рубин» поборется с «Зенитом»? На табло пусть посмотрит»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал слова полузащитника «Рубина» Дениса Макарова, что казанцы поборются за первое место с «Зенитом».

    — Перчатка от «Спартака» в этом сезоне до Питера долетит?

    — Мне такие вопросы больше не задавайте. Я смотрю только в таблицу. И все подсчеты будем делать после 30-го тура.

    — Но в таблице вы сейчас лидируете вместе с «Зенитом».

    — Ну и хорошо. Это же хорошо, нет?

    — Макаров сказал, что по сегодняшней игре скорее «Рубин», а не «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство.

    — Он так сказал? Что «Рубин» поборется с «Зенитом»?

    — Да.

    — Ну, на табло пусть посмотрит, – сказал Джикия.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8604

      alarm 1 час назад

      так и будет. позорные свини снова займут 7 место, ффп прижмёт ещё сильнее, продадут понсу-ларсона за копейки, как зулуса промеса - и на следующий год с визгами в фнл!

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      Рейтинг: +1428

      Aston > alarm 53 минуты назад

      Позорные свиньи узурпировали власть в стране,И такую же убогость плодят в северной столице,ты в лидерах лгбт отряда

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