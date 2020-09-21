Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Джикия: «Макаров сказал, что «Рубин» поборется с «Зенитом»? На табло пусть посмотрит»

Джикия: «Макаров сказал, что «Рубин» поборется с «Зенитом»? На табло пусть посмотрит»

21 сентября 2020, 00:50
14

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал слова полузащитника «Рубина» Дениса Макарова, что казанцы поборются за первое место с «Зенитом».

— Перчатка от «Спартака» в этом сезоне до Питера долетит?

— Мне такие вопросы больше не задавайте. Я смотрю только в таблицу. И все подсчеты будем делать после 30-го тура.

— Но в таблице вы сейчас лидируете вместе с «Зенитом».

— Ну и хорошо. Это же хорошо, нет?

— Макаров сказал, что по сегодняшней игре скорее «Рубин», а не «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство.

— Он так сказал? Что «Рубин» поборется с «Зенитом»?

— Да.

— Ну, на табло пусть посмотрит, – сказал Джикия.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Спартак Джикия Георгий Макаров Денис
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Томик
1600650316
Не тот ответ. "Макаров сказал, что поборется с "Зенитом"? Вот пусть и борется с "Зенитом"
Ответить
Бухбух
1600653690
Макаров: "Посмотрим, как, для начала, Спартак поборется с Тамбовом".
Ответить
ab15488
1600657005
Если зенит продолжит с таким трудом набирать очки, то им скоро реально с рубином конкурировать придётся. Гол Уралу из офсайда, в атаке никакой мысли, азмун пешком ходит. Становится тревожно за лч. Креатива от малкома как не было, так и нет. Если по игре, Урал тоже на победу не наиграл, но джикия верно сказал побеждают те кто забивают, а не те кто лучше играют. А Урал как раз отличный гол забил. Короче зениту пора просыпаться. Спартак - с победой
Ответить
vka1970
1600666720
Рубин не плох был особенно во втором тайме играя в большинстве.Видна работа Слуцкого.В остальном же пока с такой игрой , Рубину даже с Уралом сложно будет бороться.Если только не в мечтах Макарова.
Ответить
vladimir-7
1600666915
По играм Рубина, по крайней мере в их последних играх, такую задачу, как максимум, можно ставит, на самом деле Рубин со Слуцким выглядит очень прилично и в этом сезоне наведет много шороху в РПЛ и вполне может претендовать на участие в играх ЕК.
Ответить
NewLife
1600674491
Жора, тебя Массимо научил правильно с журналюгами разговаривать, зачет !
Ответить
zigbert
1600696550
Надо признать что Слуцкий подготовил интересную команду. А вот кто поборется за чемпионство пока не ясно. Главные матчи не сыграны.
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
7
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+