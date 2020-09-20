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    Фанаты ЦСКА поздравили Фернандеса с днем рождения баннером про «Супер Марио»

    Болельщики ЦСКА поздравили защитника команды Марио Фернандеса с 30-летием.

    Рядом с гостиницей в Уфе фанаты вывесили баннер, на котором нарисовали главного персонажа видеоигры Super Mario Bros., написав на английском «30-й уровень».

    Сегодня ЦСКА обыграл в гостях «Уфу» в матче 8-го тура со счетом 1:0.

    • Фернандес выступает за московский клуб с 2012 года.
    • В октябре 2017 года защитник дебютировал за сборную России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер ЦСКА

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    20.09.2020 21:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3559

      playsh 47 секунд назад

      Я Спартач,но от души поздравляю тебя,Марио,с тридцатником.Играй и радуй нас всех своей игрой за свою команду ЦСКА и за нашу сб.России.Спасибо,Марио.

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