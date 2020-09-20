Фанаты ЦСКА поздравили Фернандеса с днем рождения баннером про «Супер Марио»

Болельщики ЦСКА поздравили защитника команды Марио Фернандеса с 30-летием.

Рядом с гостиницей в Уфе фанаты вывесили баннер, на котором нарисовали главного персонажа видеоигры Super Mario Bros., написав на английском «30-й уровень».

Сегодня ЦСКА обыграл в гостях «Уфу» в матче 8-го тура со счетом 1:0.

Фернандес выступает за московский клуб с 2012 года.

В октябре 2017 года защитник дебютировал за сборную России.