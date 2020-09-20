Фанаты ЦСКА поздравили Фернандеса с днем рождения баннером про «Супер Марио»

Я Спартач,но от души поздравляю тебя,Марио,с тридцатником.Играй и радуй нас всех своей игрой за свою команду ЦСКА и за нашу сб.России.Спасибо,Марио.
Болельщики ЦСКА поздравили защитника команды Марио Фернандеса с 30-летием.
Рядом с гостиницей в Уфе фанаты вывесили баннер, на котором нарисовали главного персонажа видеоигры Super Mario Bros., написав на английском «30-й уровень».
Сегодня ЦСКА обыграл в гостях «Уфу» в матче 8-го тура со счетом 1:0.
- Фернандес выступает за московский клуб с 2012 года.
- В октябре 2017 года защитник дебютировал за сборную России.
twit text — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 20, 2020