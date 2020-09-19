Левандовски забил «Шальке» в 10-м матче Бундеслиги подряд. Это новый рекорд

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отличился в матче первого тура Бундеслиги против «Шальке» (8:0).

Таким образом, поляк забил команде из Гельзенкирхена в десятой игре чемпионата Германии подряд.

Как сообщает Gracenote Live, это новый рекорд лиги.

Ранее ни одному игроку не удавалось забить в десяти матчах подряд одной и той же команде в Бундеслиге.

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