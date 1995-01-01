Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Левандовски забил «Шальке» в 10-м матче Бундеслиги подряд. Это новый рекорд

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отличился в матче первого тура Бундеслиги против «Шальке» (8:0).

    Таким образом, поляк забил команде из Гельзенкирхена в десятой игре чемпионата Германии подряд.

    Как сообщает Gracenote Live, это новый рекорд лиги.

    Ранее ни одному игроку не удавалось забить в десяти матчах подряд одной и той же команде в Бундеслиге.

    Левандовски вышел на чистое второе место среди лучших бомбардиров «Баварии» в Бундеслиге

    Левандовски повторил рекорд Бундеслиги, забив в первом туре в семи разных сезонах

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Gracenote Live

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:14
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79178
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru