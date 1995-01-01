Левандовски вышел на чистое второе место среди лучших бомбардиров «Баварии» в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отличился в матче первого тура Бундеслиги против «Шальке» (8:0).

Этот гол стал для поляка 163-м в составе мюнхенской команды в играх чемпионата Германии.

По этому показателю Левандовски опередил Карла-Хайнца Румменигге (162) и вышел на чистое второе место в истории клуба.

Лидирует среди бомбардиров «Баварии» в Бундеслиге Герд Мюллер, у которого 365 мячей в матчах турнира.