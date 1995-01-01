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    Левандовски вышел на чистое второе место среди лучших бомбардиров «Баварии» в Бундеслиге

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отличился в матче первого тура Бундеслиги против «Шальке» (8:0).

    Этот гол стал для поляка 163-м в составе мюнхенской команды в играх чемпионата Германии.

    По этому показателю Левандовски опередил Карла-Хайнца Румменигге (162) и вышел на чистое второе место в истории клуба.

    Лидирует среди бомбардиров «Баварии» в Бундеслиге Герд Мюллер, у которого 365 мячей в матчах турнира.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Gracenote Live

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    Сегодня, 08:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +49

      BlackMurderDeco 2 часа назад

      Дело в том , что стиль игры разный, играл бы щас герд , было б столько же голов, футбол эволюционирует! Как и игроки

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