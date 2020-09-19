Агуэро может пропустить еще два месяца из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о сроках восстановления нападающего Серхио Агуэро.
«Мы знали, что это тяжелая травма. Он работает над восстановлением. Ему нужно набрать форму.
Серхио долго отсутствовал, а он не из тех, кто восстанавливается быстро. Думаю, он будет готов через один-два месяца», – сообщил Гвардиола.
- Агуэро травмировал колено 22 июня.
- Аргентинец перенес операцию.
- В прошлом сезоне форвард провел за «Сити» 32 матча, забил 23 гола и сделал четыре ассиста.
Источник: Официальный твиттер «Манчестер Сити»