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    Агуэро может пропустить еще два месяца из-за травмы

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о сроках восстановления нападающего Серхио Агуэро.

    «Мы знали, что это тяжелая травма. Он работает над восстановлением. Ему нужно набрать форму.

    Серхио долго отсутствовал, а он не из тех, кто восстанавливается быстро. Думаю, он будет готов через один-два месяца», – сообщил Гвардиола.

    • Агуэро травмировал колено 22 июня.
    • Аргентинец перенес операцию.
    • В прошлом сезоне форвард провел за «Сити» 32 матча, забил 23 гола и сделал четыре ассиста.

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    Источник: Официальный твиттер «Манчестер Сити»

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