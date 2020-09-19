Давыдов: «Через «Томь» прошли многие ребята: Соболев, Дзюба... Я готов зажигать»

Нападающий «Томи» Денис Давыдов поделился ожиданиями от выступления за новую команду. Он надеется вывести сибиряков из зоны вылета ФНЛ.

«Это новый вызов. Многие ребята проходили через «Томь»: и Артем Дзюба, и Александр Соболев... Надеюсь, все будет хорошо. Я люблю вызовы.

Задача – вернуться на свой уровень. В последние годы по разным причинам не складывалось. Надеюсь, все позади.

Надеюсь, и Виталий Денисов вскоре присоединится к команде. Мы должны выйти из зоны вылета.

Нахожусь в неплохой физической форме. Я тренировался, ждал предложения. Я готов зажигать и помогать клубу», – сказал игрок.

Давыдов – воспитанник «Спартака».

Он провел за команду 33 матча в РПЛ, забил гол.

Давыдов – чемпион России сезона-2016/17.