Давыдов: «Через «Томь» прошли многие ребята: Соболев, Дзюба... Я готов зажигать»

Номер Давыдов себе выбрал, конечно.. )))
Нападающий «Томи» Денис Давыдов поделился ожиданиями от выступления за новую команду. Он надеется вывести сибиряков из зоны вылета ФНЛ.
«Это новый вызов. Многие ребята проходили через «Томь»: и Артем Дзюба, и Александр Соболев... Надеюсь, все будет хорошо. Я люблю вызовы.
Задача – вернуться на свой уровень. В последние годы по разным причинам не складывалось. Надеюсь, все позади.
Надеюсь, и Виталий Денисов вскоре присоединится к команде. Мы должны выйти из зоны вылета.
Нахожусь в неплохой физической форме. Я тренировался, ждал предложения. Я готов зажигать и помогать клубу», – сказал игрок.
- Давыдов – воспитанник «Спартака».
- Он провел за команду 33 матча в РПЛ, забил гол.
- Давыдов – чемпион России сезона-2016/17.
Видеопрезентация новичка «Томи» Дениса Давыдова, который дал первое интервью нашей пресс-службе @denis69davydov будет выступать под №69. pic.twitter.com/Totahgg5O0— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) September 19, 2020