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    Давыдов: «Через «Томь» прошли многие ребята: Соболев, Дзюба... Я готов зажигать»

    Нападающий «Томи» Денис Давыдов поделился ожиданиями от выступления за новую команду. Он надеется вывести сибиряков из зоны вылета ФНЛ.

    «Это новый вызов. Многие ребята проходили через «Томь»: и Артем Дзюба, и Александр Соболев... Надеюсь, все будет хорошо. Я люблю вызовы.

    Задача – вернуться на свой уровень. В последние годы по разным причинам не складывалось. Надеюсь, все позади.

    Надеюсь, и Виталий Денисов вскоре присоединится к команде. Мы должны выйти из зоны вылета.

    Нахожусь в неплохой физической форме. Я тренировался, ждал предложения. Я готов зажигать и помогать клубу», – сказал игрок.

    • Давыдов – воспитанник «Спартака».
    • Он провел за команду 33 матча в РПЛ, забил гол.
    • Давыдов – чемпион России сезона-2016/17.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Томи»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24684

      oyabun 1 час назад

      Номер Давыдов себе выбрал, конечно.. )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8645

      alarm > oyabun 1 час назад

      в спартак собирается, очевидно)

      1
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      Рейтинг: +10832

      derrik2000 > alarm 44 минуты назад

      А чё не в Зенит?
      Они же "умеют находить таланты"!
      ))))))))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2235

      Бухбух 2 часа назад

      А русский Месси вообще где-нибудь зажигал?

      1
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      Рейтинг: +10832

      derrik2000 > Бухбух 46 минут назад

      А как же!
      На дискотеках и в барах, видимо.

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