«Тот самый новичок»: «Балтика» объявила о переходе полузащитника «Зенита» Плетнева

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Плетнев стал игроком «Балтики».
«Тот самый новичок. Между футбольными клубами «Балтика» и петербургским «Зенитом» достигнута договоренность о переходе Дмитрия Плетнeва», – говорится в публикации на сайте калининградцев.
Сумма трансфера пока неизвестна. Стороны заключили контракт на три года.
За новую команду Плетнев будет выступать под 77-м номером.
- 22-летний хавбек – воспитанник «Зенита».
- Прошлый сезон он провел в аренде в «Томи».
- «Балтика» анонсировала трансфер Плетнева еще в середине прошлой недели, обыграв ситуацию с отравлением оппозиционера Алексея Навального боевым ядом «Новичок», что спровоцировало скандал.
Источник: Официальный сайт «Балтики»