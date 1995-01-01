Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    «Тот самый новичок»: «Балтика» объявила о переходе полузащитника «Зенита» Плетнева

    Полузащитник «Зенита» Дмитрий Плетнев стал игроком «Балтики».

    «Тот самый новичок. Между футбольными клубами «Балтика» и петербургским «Зенитом» достигнута договоренность о переходе Дмитрия Плетнeва», – говорится в публикации на сайте калининградцев.

    Сумма трансфера пока неизвестна. Стороны заключили контракт на три года.

    За новую команду Плетнев будет выступать под 77-м номером.

    • 22-летний хавбек – воспитанник «Зенита».
    • Прошлый сезон он провел в аренде в «Томи».
    • «Балтика» анонсировала трансфер Плетнева еще в середине прошлой недели, обыграв ситуацию с отравлением оппозиционера Алексея Навального боевым ядом «Новичок», что спровоцировало скандал.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Балтики»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79178
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru