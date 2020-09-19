«Тот самый новичок»: «Балтика» объявила о переходе полузащитника «Зенита» Плетнева

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Плетнев стал игроком «Балтики».

«Тот самый новичок. Между футбольными клубами «Балтика» и петербургским «Зенитом» достигнута договоренность о переходе Дмитрия Плетнeва», – говорится в публикации на сайте калининградцев.

Сумма трансфера пока неизвестна. Стороны заключили контракт на три года.

За новую команду Плетнев будет выступать под 77-м номером.