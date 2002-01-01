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    «Балтика» – о шутке про «Новичка»: «Была задача креативно представить нового игрока. Не более»

    Руководитель отдела развития «Балтики» Юрий Аракелян прокомментировал «Голу» пост пресс-службы с упоминанием «Новичка». Он доступен ниже. По словам функционера, причиной удаления записи стала реакция общественности.

    – Изначально это показалось хорошей идеей? Пост согласовывался внутри пресс-службы?

    – Если его опубликовали, значит, да! Пост был выложен, но удален после реакции публики. Была задача креативно представить нового игрока. Не более.

    • «Балтика» лишь ввиду дополнительных показателей не идет в ФНЛ второй.
    • В последнем туре команда победила «Спартак-2» (2:0).
    • Ближайший соперник – «Велес» (13 сентября).

    «Балтика» в соцсетях пошутила про отравление Навального. Клуб объясняет: просто хотели креативно представить нового игрока

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    Источник: «Гол»

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6426

      FanatSerj 57 минут назад

      да ладно, довольно тонко, никого же конкретно не упомянули ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      33нск 2 часа назад

      а что, поклонники Анального обиделись?)

      2
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