«Балтика» – о шутке про «Новичка»: «Была задача креативно представить нового игрока. Не более»

Руководитель отдела развития «Балтики» Юрий Аракелян прокомментировал «Голу» пост пресс-службы с упоминанием «Новичка». Он доступен ниже. По словам функционера, причиной удаления записи стала реакция общественности.

– Изначально это показалось хорошей идеей? Пост согласовывался внутри пресс-службы?

– Если его опубликовали, значит, да! Пост был выложен, но удален после реакции публики. Была задача креативно представить нового игрока. Не более.

«Балтика» лишь ввиду дополнительных показателей не идет в ФНЛ второй.

В последнем туре команда победила «Спартак-2» (2:0).

Ближайший соперник – «Велес» (13 сентября).

«Балтика» в соцсетях пошутила про отравление Навального. Клуб объясняет: просто хотели креативно представить нового игрока