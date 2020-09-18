«Аталанта» выложила ролик с фотосессии Миранчука под мелодию из фильмов о Джеймсе Бонде

В инстаграме «Аталанты» появилось видео с фотосессии новичка команды Алексея Миранчука.
Ролик сопровожден мелодией из серии фильмов об агенте Джеймсе Бонде.
«Следи за ним, Ханс», – гласит подпись к видеозаписи, на которой защитник «Аталанты» Ханс Хатебур наблюдает за съемками.
- Клуб из Бергамо купил россиянина у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
- Миранчук заключил с «Аталантой» контракт по схеме «4+1».
- Сейчас он восстанавливается после травмы, полученной еще в России.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм «Аталанты»