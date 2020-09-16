Кубок России. «Уфа» в гостях обыграла «Ленинградец»

В 1-м туре элитного раунда Кубка России «Уфа» в своей группе с минимальным счетом обыграла «Ленинградец».
Единственный гол забил форвард Ловро Бизяк.
Следующий матч уфимцы проведут против «Чертаново».
Кубок России. Группа 4. 1-й тур
Ленинградец (Санкт-Петербург) – Уфа – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Бизяк, 58.
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В элитном раунде 30 команд разбиты на 10 групп, в каждой выступает по команде из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. По итогам группового этапа 10 победителей выходят в 1/8 финала, где присоединятся к шести участникам еврокубков.
Источник: «Бомбардир»