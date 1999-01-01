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    Червиченко: «Соболеву до Дзюбы еще работать и работать»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сравнил форвардов Артема Дзюбу и Александра Соболева, а также объяснил, почему нападающий московского клуба не сможет заиграть в Европе.

    «Соболеву до Дзюбы еще работать и работать. Я не уверен, что доработает. Еще два сезона, и все будет понятно с ним. У него была большая пауза: он в «Крыльях» забивал и полгода не забивал совсем. Как и Шомуродов. У Соболева закончилась эта черная полоса, а у Шомуродова она до сих пор идeт.

    Не уверен, что у Соболева вторая полоса не начнется. Когда сейчас мы погрузимся в снег или в идиотский месячный промежуток между двумя турами, не уверен, что он выйдет и будет забивать, как сейчас.

    Соболев хочет уехать в Европу? Я сейчас вообще не вижу, в какую европейскую команду он мог поехать. Для Англии он не подходит. У него нет удара издалека. Про Италию можно забыть. Я думаю, он никуда не поедет. Будет тут у нас играть», – сказал Червиченко в интервью Metaratings.

    • В семи матчах РПЛ Соболев забил три гола и отдал один ассист.
    • У Дзюбы – два гола и один ассист в шести матчах.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 07:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8570

      ilichkadr 39 секунд назад

      Как показала игра ЦСКА-Спартак, Соболев вместе с Кокориным это нонсенс.

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      Рейтинг: +4027

      KPCCSPB 22 минуты назад

      Если это правда, что толку, что соболь на фланг отходит за мячом, если потом идут навесы сразу, а его там нету. Лучше как Дзюба скидывать и ждать мяча, чем по флангам бегать и бесполезно за полузащитников их работу делать.

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      Рейтинг: +454

      партизан84 23 минуты назад

      он и не стремится быть как дзюба, да и того хватало "черных полос" как у любого игрока
      хватит вообще этого недоэксперта публиковать, очень поверхностная и примитивная оценка от него постоянно.

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      Рейтинг: +11424

      Garrincha58 31 минуту назад

      Соболеву не стоило переходить в Спартак в Крыльях он был лидер на него надеялись в Спартаке такого не будет особенно при Тудеску у него что ни матч то новый состав так играть нельзя

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      Рейтинг: +13202

      silver29 49 минут назад

      червяка слушать себя не уважать, где эта гнида тренировала ? Соболев попал в плохие руки ему для роста нужен тренер, а не клоун, а шлюба примитив, все игра строится на его, стоит какой либо команде его изолировать от мяча и все нет его, он совсем не отходит в оборону и не борется за мяч в средней линии, его тактика столб ждущий паса, потом прет как на кассу со всей дури (((.

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      Рейтинг: +2235

      neveldomha > silver29 13 минут назад

      Во во, как "примитивно" Дзюба забил Арсеналу. Ну просто примитивнее некуда. На примитивной паузе, в левый от кипера угол, как в детских учебниках. Хотелось бы чтобы кто нибудь из спартаковской группы атаки повторил сей гол, тем более это же так примитивно. А вот кто прежде всего нужен Соболеву (кстати, в фамилии Дзюба нет буквы Ш) дак это психотерапевт.

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