Червиченко: «Соболеву до Дзюбы еще работать и работать»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сравнил форвардов Артема Дзюбу и Александра Соболева, а также объяснил, почему нападающий московского клуба не сможет заиграть в Европе.

«Соболеву до Дзюбы еще работать и работать. Я не уверен, что доработает. Еще два сезона, и все будет понятно с ним. У него была большая пауза: он в «Крыльях» забивал и полгода не забивал совсем. Как и Шомуродов. У Соболева закончилась эта черная полоса, а у Шомуродова она до сих пор идeт.

Не уверен, что у Соболева вторая полоса не начнется. Когда сейчас мы погрузимся в снег или в идиотский месячный промежуток между двумя турами, не уверен, что он выйдет и будет забивать, как сейчас.

Соболев хочет уехать в Европу? Я сейчас вообще не вижу, в какую европейскую команду он мог поехать. Для Англии он не подходит. У него нет удара издалека. Про Италию можно забыть. Я думаю, он никуда не поедет. Будет тут у нас играть», – сказал Червиченко в интервью Metaratings.

В семи матчах РПЛ Соболев забил три гола и отдал один ассист.

У Дзюбы – два гола и один ассист в шести матчах.

Павлюченко – о Соболеве: «Пускай он корявенький такой, но для форварда главное забивать»