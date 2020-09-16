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Червиченко: «Соболеву до Дзюбы еще работать и работать»

16 сентября 2020, 07:33
31

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сравнил форвардов Артема Дзюбу и Александра Соболева, а также объяснил, почему нападающий московского клуба не сможет заиграть в Европе.

«Соболеву до Дзюбы еще работать и работать. Я не уверен, что доработает. Еще два сезона, и все будет понятно с ним. У него была большая пауза: он в «Крыльях» забивал и полгода не забивал совсем. Как и Шомуродов. У Соболева закончилась эта черная полоса, а у Шомуродова она до сих пор идeт.

Не уверен, что у Соболева вторая полоса не начнется. Когда сейчас мы погрузимся в снег или в идиотский месячный промежуток между двумя турами, не уверен, что он выйдет и будет забивать, как сейчас.

Соболев хочет уехать в Европу? Я сейчас вообще не вижу, в какую европейскую команду он мог поехать. Для Англии он не подходит. У него нет удара издалека. Про Италию можно забыть. Я думаю, он никуда не поедет. Будет тут у нас играть», – сказал Червиченко в интервью Metaratings.

  • В семи матчах РПЛ Соболев забил три гола и отдал один ассист.
  • У Дзюбы – два гола и один ассист в шести матчах.

Павлюченко – о Соболеве: «Пускай он корявенький такой, но для форварда главное забивать»

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Соболев Александр Шомуродов Эльдор Червиченко Андрей
Комментарии (31)
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vladimir-7
1600236052
У Дзюбы НЕТ удара издалека, только с 11 метровой отметки, он один в один не может никого обыграть, бегать он вообще не может, так что для защитников он не опасен, единственное у него это рост, а так бревно и останется бревном, причем для нападающего уже старый.
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seth343
1600236981
Червиченко б-ля дзюбе засчитывают все голы и его левые падения в чужой штрафной, все судьи работают на него. Бомжи быстрей бегите на мой коммент)))))
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nik55
1600237087
конечно таким бревном он не станет никогда
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Добрый Бобер
1600237253
Дзюба - это футбольная Бузова. Ни ума, ни таланта, а пипл почему-то хавает.
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slavа0508
1600239376
В разных условиях они сейчас играют нет ей час Спартаке хорошего распасовщика,,,,так не стоит сравнивать,,
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zra78
1600242122
Я конечно не восторге от игры Дзюбы,но Соболеву до него как до Китая раком
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Каратель помойников
1600244264
правильно сказал,я думаю и надеюсь никогда не достигнет.ведь драть одноклубника в раздевалке-это что то,не каждому дано,жопой атаковать-не каждый сможет,научиться на 4м десятке левой ногой играть-это вообще фантастика!думаю Саня будет сам расти и развиваться,не обращая внимание на гея-бревно
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vka1970
1600244553
А давай те трезво оценим слова Червиченко а заодно прикинем какой это эксперт.Вспомните первый год Карреры и что это толстый слизень говорил:При Каррере Спартак никогда не станет чемпионом.От слова совсем.Уже весной Спартак стал чемпионом, а этот мудвень тут же переобулся.Нах таких экспертов.Тем более что уже практически вся футбольная общественность признаёт, что Дзюба играет на практически чистых мячах и за счёт своего роста где активно работает корпусом.Когда играл у нас, его за это часто штрафовали и останавливали игру.В Зените же ему разрешено всё и игру практически не останавливают.В любом случае кто есть кто покажет время.Я же имею сугубо личное мнение и считаю Дзюпу сильно переоценённым игроком.Крайне сильно.
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paracetamol
1600246328
Доработает ли? Он же в свинарнике!
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Волька
1600264910
Ненавистная жирная мразь не кому не нужная
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