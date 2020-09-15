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  • Юран: «У «Зенита» почти нет конкурентов за чемпионство. Разве что ЦСКА может побороться»

Юран: «У «Зенита» почти нет конкурентов за чемпионство. Разве что ЦСКА может побороться»

15 сентября 2020, 20:50
20

Экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран считает, что «Зенит», вероятнее всего, вновь станет чемпионом России.

«К сожалению, на сегодня у «Зенита» почти нет конкурентов в борьбе за чемпионство.

В «Локомотиве» есть травмированные плюс уехал Миранчук. У «Краснодара» тоже не все в порядке. «Спартак» не будет конкурентом.

Когда питерцам надо, они могут включиться на сто процентов, прибавить. Например, с «Арсеналом» забили два мяча, взяли паузу, потом пропустили, снова включились, забили третий. Если брать первые семь туров, разве что ЦСКА может побороться с «Зенитом» за первое место».

  • «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 15 очками.
  • Клуб выигрывал РПЛ последние два сезона.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Спартак Краснодар Локомотив Арсенал Юран Сергей
Комментарии (20)
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portero
1600192411
Юран Спартак подкалывает... обида у него имеется.
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paracetamol
1600192678
Может конюшня, а свинтяк совсем обос.рался!
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NewLife
1600193317
Юран еще тот аналитик из тех, кто проаеряет: "а налито ли ?" Но я с ним согласен, что синиту будет легко, если соперникам Спартака судьи будут дарить, а у Спартака отнимать очки, если всякие караси и прочая мелкая рыбешка не будет назначать явные пенальти и не будет удалять соперников за фол последней надежды, а Черданцев будет всем рассказывать, что руками теперь играть можно. И судейское начальство без капли совести все это будет покрывать.
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Masteralex
1600201443
представляю как будет бомбить у бомж-менеджеров если чемпионом станет Сочи, а бомжи даже в ЛЧ не попадут :)
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karl.zarodow
1600204523
Как уберечься от штрафов и обезопасить себя на дороге, теперь проще простого. Сам испробовал и вам советую, реально крутая штука, вот ------ https://blu.vn/avtorex
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gor77
1600219246
Бомбардир в своём стиле!!!)))))))))))))))))))))))))))))) Для всех кто не читает и/или не смотрит оригинал - Юран говорил об этом на одном телеканале, а тов. журналист всё собрал в одно "типа интервью".))))))) И как говорится в одном старом анекдоте: "Опер просил про всех написать".)))))))
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vka1970
1600227647
Нашей лиге нужно порядок навести в судейском корпусе и только потом Юрану о чемпионах рассуждать.По игре Зенит сейчас вне конкуренции, но не зря умные люди говорят, что защитить титул несколько сложней, чем внезапно вырваться в лидеры.Условные Уралы,Локо, ЦСКА и Спартаки не раз это доказывали.На то он и футбол чтоб радовать своей непредсказуемостью , а не как сейчас.Клуб не может, рефери поможет.
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vladimir-7
1600238469
Если все игры команд РПЛ будут судить как судили Зенит, то Зениту 5 место в турнирной таблице будет за счастье, а не чемпионство.
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моэм
1600278831
Видимо имеет ввиду и закулисные мощности...еврей-это сила , сравнимая с газом.
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житель СПб
1600281873
Еще один друг Ловчева... На самом деле, главный козырь Зенита - это его стабильность! Именно в этом проявляется профессионализм. Писал уже не раз и повторю - потенциально самый сильный состав в РПЛ сегодня - у Спартака. То, что они "не обыгрывают всех с разницей в 3 мяча" (выражение Ловчева) - это, видимо, вопрос к Тедеско... Планируется усиление и ЦСКА, и Локомотива - который и без одного близнеца, но при Семине - был реальным конкурентом. Да и ЦСКА обыгрывает этот сильнейший потенциально Спартак. Так что все неоднозначно. Невольно готов согласиться с Медведевым, что такими заявлениями пытаются убаюкать Зенит. Ослабить мотивацию.
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