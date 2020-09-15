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    Юран: «У «Зенита» почти нет конкурентов за чемпионство. Разве что ЦСКА может побороться»

    Экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран считает, что «Зенит», вероятнее всего, вновь станет чемпионом России.

    «К сожалению, на сегодня у «Зенита» почти нет конкурентов в борьбе за чемпионство.

    В «Локомотиве» есть травмированные плюс уехал Миранчук. У «Краснодара» тоже не все в порядке. «Спартак» не будет конкурентом.

    Когда питерцам надо, они могут включиться на сто процентов, прибавить. Например, с «Арсеналом» забили два мяча, взяли паузу, потом пропустили, снова включились, забили третий. Если брать первые семь туров, разве что ЦСКА может побороться с «Зенитом» за первое место».

    • «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 15 очками.
    • Клуб выигрывал РПЛ последние два сезона.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1178

      ФК Пупсик 1 минуту назад

      У Зенита сейчас играть некому, а купят ли новых да кого неизвестно.

      0
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      Рейтинг: +3074

      NewLife 39 минут назад

      Юран еще тот аналитик из тех, кто проаеряет: "а налито ли ?" Но я с ним согласен, что синиту будет легко, если соперникам Спартака судьи будут дарить, а у Спартака отнимать очки, если всякие караси и прочая мелкая рыбешка не будет назначать явные пенальти и не будет удалять соперников за фол последней надежды, а Черданцев будет всем рассказывать, что руками теперь играть можно. И судейское начальство без капли совести все это будет покрывать.

      2
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      Рейтинг: +8192

      paracetamol 50 минут назад

      Может конюшня, а свинтяк совсем обос.рался!

      0
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      Рейтинг: +41656

      portero 54 минуты назад

      Юран Спартак подкалывает... обида у него имеется.

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