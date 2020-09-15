Юран: «У «Зенита» почти нет конкурентов за чемпионство. Разве что ЦСКА может побороться»

Экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран считает, что «Зенит», вероятнее всего, вновь станет чемпионом России.
«К сожалению, на сегодня у «Зенита» почти нет конкурентов в борьбе за чемпионство.
В «Локомотиве» есть травмированные плюс уехал Миранчук. У «Краснодара» тоже не все в порядке. «Спартак» не будет конкурентом.
Когда питерцам надо, они могут включиться на сто процентов, прибавить. Например, с «Арсеналом» забили два мяча, взяли паузу, потом пропустили, снова включились, забили третий. Если брать первые семь туров, разве что ЦСКА может побороться с «Зенитом» за первое место».
- «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 15 очками.
- Клуб выигрывал РПЛ последние два сезона.
Источник: Sport24