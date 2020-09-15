«Ювентус» выбрал Джеко приоритетной целью вместо Суареса

Форвард «Ромы» Эдин Джеко близок к переходу в «Ювентус».
По информации La Gazzetta dello Sport, у нападающего «Барселоны» Луиса Суареса, который был во главе шорт-листа туринцев, возникли проблемы с документами. Вероятно, до окончания трансферного окна они не решатся. Таким образом, Джеко вновь возглавил список приоритетных целей «Ювентуса».
Сообщалось, что 34-летнего боснийца купят за 10 миллионов евро без учета бонусов, контракт будет рассчитан на два года.
- Трансфер Джеко одобрил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
- Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
- В прошлом сезоне форвард провел за «Рому» 43 матча, забил 19 голов и сделал 14 ассистов.
Источник: La Gazzetta dello Sport