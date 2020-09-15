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    «Ювентус» выбрал Джеко приоритетной целью вместо Суареса

    Форвард «Ромы» Эдин Джеко близок к переходу в «Ювентус».

    По информации La Gazzetta dello Sport, у нападающего «Барселоны» Луиса Суареса, который был во главе шорт-листа туринцев, возникли проблемы с документами. Вероятно, до окончания трансферного окна они не решатся. Таким образом, Джеко вновь возглавил список приоритетных целей «Ювентуса».

    Сообщалось, что 34-летнего боснийца купят за 10 миллионов евро без учета бонусов, контракт будет рассчитан на два года.

    • Трансфер Джеко одобрил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
    • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне форвард провел за «Рому» 43 матча, забил 19 голов и сделал 14 ассистов.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 19:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1747

      Dizayner 2 минуты назад

      чего уж там верните манджукича. какой нафиг джеко, зачем?

      0
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      Рейтинг: +1561

      ItalianFootball 34 минуты назад

      Есть ощущение, что Пирло пришел и сказал - Так, нам нужен старый форвард! Суарес, Джеко, где-то там Жиру мелькал ? Жаль Манджи упустили, Кришу 36-ой идет.

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