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  • Аленичев: «У «Спартака» нет своего Влашича. Бакаев еще сырой, надо задуматься о покупке плеймейкера»

Аленичев: «У «Спартака» нет своего Влашича. Бакаев еще сырой, надо задуматься о покупке плеймейкера»

15 сентября 2020, 13:42
23

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о поражении в матче 7-го туре РПЛ с ЦСКА (1:3).

«Ключевым фактором победы ЦСКА стало, в первую очередь, высокое индивидуальное мастерство Влашича, Акинфеева и Марио Фернандеса – как и в предыдущем сезоне, когда армейцы взяли три очка в концовке чемпионата. Это топ-футболисты для РПЛ. В «Спартаке» же таких исполнителей сейчас нет – давно это говорю. Если красно-белые думают о самых высоких задачах, то в атаку, помимо Кокорина, нужен высококлассный диспетчер.

В дерби мы опять увидели, что с позиционной атакой у команды такие же проблемы, как и в прошлом розыгрыше Премьер-лиги. Это бросилось в глаза, когда ЦСКА опустился в оборону во втором тайме. У спартаковцев нет своего Влашича, который вел бы игру, отдавал голевые передачи и сам забивал красивейшие голы. Если руководство клуба думает, что у них есть Бакаев, как бы полузащитник такого же плана, то глубоко заблуждается – Зелимхан еще сырой, нестабильный. Сравнивать его с Влашичем пока неправильно. Так что в первую очередь «Спартаку» нужно задуматься о приобретении плеймейкера.

К примеру, мне очень нравилось, как в «Аталанте» выступал Гомес. Диспетчеры сейчас в цене, стоят дорого. Но если бы красно-белые в свое время приобрели бы такого футболиста, то выиграли бы от этого очень многое. Это и последний пас, и разнообразие в атаке – то, чего не хватает нападающим, людям, зависимым от центральных полузащитников.

Ожидать от Крала и Бакаева постоянного креатива не стоит. Вот был Фернандо, но ушел... Таких хавов с фантазией, умеющих придумать что-то на ровном месте, как Алекс и Титов, в «Спартаке» сейчас нет. А про Влашича уже говорят, что ЦСКА хочет получить за него с «Зенита» 40 миллионов евро. Думаю, это завышенная цена, реальная – порядка 20-30 миллионов. Но это тоже немало», – считает Аленичев.

  • В прошлом сезоне «Спартак» занял седьмое место в РПЛ.
  • Владелец «Спартака» Леонид Федун сказал, что цель на следующий сезон – пробиться в Лигу чемпионов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Бакаев Зелимхан Влашич Никола Аленичев Дмитрий
Комментарии (23)
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DOCTOR PENALTY
1600167230
Абсолютно правильный, профессиональный расклад, 100% !!! Непонятно, почему Тедеско не только не ищет такого игрока, но даже не заикается об этой проблеме. Сомневаюсь в его квалификации. На одних эмоциях медали не взять, даже если ты сам Ю. Клопп. ""*""
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oyabun
1600167259
Конечно, в футбольном мире есть очень хорошие плеймейкеры. Так же как и есть хорошие защитники на правый фланг. Но Спартак их не приобретет. По финансовым причинам. Так что можно и помечтать о Гомесах, но толку?
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lejnin
1600167609
Действительно, нафиг своих развивать, доверять, чтобы росли в топ-игроков...просто взять и купить высококлассного плеймейкера! А то, что такие игроки стоят ******** и все уже разобраны, то зачем о таких вещах думать, да, бывший тренер Аленичев?
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Томик
1600168810
Проблема не в отсутствии плеймекера, а в том, что Бакаев - не он точно. И точно не игрок уровня "Спартака". Такого "Спартака", которому даже Карасёв не помешает раскатать к хренам конюшню. Близко к полю не подпускать! Сырой он или жареный уже - толку от этого не будет. Мало того, что толку не будет - слишком много вреда. Надо от этого вреда "Спартак" избавить.
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NewLife
1600169063
«Ключевым фактором победы ЦСКА стало, в первую очередь, высокое индивидуальное мастерство Влашича, Акинфеева и Марио Фернандеса – как и в предыдущем сезоне, когда армейцы взяли три очка в концовке чемпионата. Это топ-футболисты для РПЛ. В «Спартаке» же таких исполнителей сейчас нет" Недотренеру Аленю стоит посмотреть в таблицу, чтобы убедиться, что после семи туров команда с "топ-футболистами для РПЛ" уступает по очкам команде, в которой "таких исполнителей сейчас нет"
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slavа0508
1600171766
То что нужен качественный плеймекер,,,это даже не обсуждается,,,
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Вальдемар IV
1600171847
поедут ли влашичи к тем кто даже в ек не играет
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vka1970
1600176333
Трезвый и правильный подход, но неосуществимый в нынешних реалиях.Как говорится наши финансы поют романсы, а за просто так могут только по морде лица настучать.Вариант с молодыми даже не обсуждается.Растить своего долго и сопряжено с многими рисками.
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ArReal
1600182123
Аленичев совсем из ума выжил? Бакаев сырой в 24 года?ахахахаха - в Европе к этому возрасту уже 5 клубов меняют - а у нас до 298 в молодых ходят!
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Hektor 84
1600210832
Каждый ветеран мечтает вставить свои 5 копеек. Достали уже. Ты потренировал спартак ну и иди лесом со своим мнением. Не лезь не в свое дело. Писали и трепались везде что Каррере повезло в чемпионском сезоне и что он дилетант и ни чего не может. Что это всё багаж Аленичева. Что никто за ним в очередь не выстраивается. Аленичев обладатель багажа уже сколько времени без клуба и желающих нет. Так что Дима возглавь отряд посланных лесом!!!
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