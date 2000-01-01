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    Аленичев: «У «Спартака» нет своего Влашича. Бакаев еще сырой, надо задуматься о покупке плеймейкера»

    Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о поражении в матче 7-го туре РПЛ с ЦСКА (1:3).

    «Ключевым фактором победы ЦСКА стало, в первую очередь, высокое индивидуальное мастерство Влашича, Акинфеева и Марио Фернандеса – как и в предыдущем сезоне, когда армейцы взяли три очка в концовке чемпионата. Это топ-футболисты для РПЛ. В «Спартаке» же таких исполнителей сейчас нет – давно это говорю. Если красно-белые думают о самых высоких задачах, то в атаку, помимо Кокорина, нужен высококлассный диспетчер.

    В дерби мы опять увидели, что с позиционной атакой у команды такие же проблемы, как и в прошлом розыгрыше Премьер-лиги. Это бросилось в глаза, когда ЦСКА опустился в оборону во втором тайме. У спартаковцев нет своего Влашича, который вел бы игру, отдавал голевые передачи и сам забивал красивейшие голы. Если руководство клуба думает, что у них есть Бакаев, как бы полузащитник такого же плана, то глубоко заблуждается – Зелимхан еще сырой, нестабильный. Сравнивать его с Влашичем пока неправильно. Так что в первую очередь «Спартаку» нужно задуматься о приобретении плеймейкера.

    К примеру, мне очень нравилось, как в «Аталанте» выступал Гомес. Диспетчеры сейчас в цене, стоят дорого. Но если бы красно-белые в свое время приобрели бы такого футболиста, то выиграли бы от этого очень многое. Это и последний пас, и разнообразие в атаке – то, чего не хватает нападающим, людям, зависимым от центральных полузащитников.

    Ожидать от Крала и Бакаева постоянного креатива не стоит. Вот был Фернандо, но ушел... Таких хавов с фантазией, умеющих придумать что-то на ровном месте, как Алекс и Титов, в «Спартаке» сейчас нет. А про Влашича уже говорят, что ЦСКА хочет получить за него с «Зенита» 40 миллионов евро. Думаю, это завышенная цена, реальная – порядка 20-30 миллионов. Но это тоже немало», – считает Аленичев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии15
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      Рейтинг: +310

      Вальдемар IV 10 минут назад

      поедут ли влашичи к тем кто даже в ек не играет

      0
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      Рейтинг: +13651

      slavutiq70 11 минут назад

      То что нужен качественный плеймекер,,,это даже не обсуждается,,,

      0
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      Рейтинг: +3055

      NewLife 56 минут назад

      «Ключевым фактором победы ЦСКА стало, в первую очередь, высокое индивидуальное мастерство Влашича, Акинфеева и Марио Фернандеса – как и в предыдущем сезоне, когда армейцы взяли три очка в концовке чемпионата. Это топ-футболисты для РПЛ. В «Спартаке» же таких исполнителей сейчас нет"
      Недотренеру Аленю стоит посмотреть в таблицу, чтобы убедиться, что после семи туров команда с "топ-футболистами для РПЛ" уступает по очкам команде, в которой "таких исполнителей сейчас нет"

      2
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      Рейтинг: +24

      6pbIH > NewLife 2 минуты назад

      Если быть объективным, наши играли пока с двумя топами, если можно так выразиться! С локо и с цска недавно. А с остальными, я считаю, спартак ОБЯЗАН был +3 брать

      0
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      Рейтинг: +4008

      Томик 1 час назад

      Проблема не в отсутствии плеймекера, а в том, что Бакаев - не он точно. И точно не игрок уровня "Спартака". Такого "Спартака", которому даже Карасёв не помешает раскатать к хренам конюшню. Близко к полю не подпускать! Сырой он или жареный уже - толку от этого не будет. Мало того, что толку не будет - слишком много вреда. Надо от этого вреда "Спартак" избавить.

      1
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      Рейтинг: +5110

      Alekxei Z. 1 час назад

      Трудно отрицать , но у Спартака действительно нет мозга в центре.
      Лихая атака с ходу это хорошо , но вот против плотной обороны предложить нечего.
      Доменико хватит уже скакать на бровке, надо больше думать и развиваться. Его читают как книгу, надо схемы менять.

      2
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      Рейтинг: +24669

      oyabun > Alekxei Z. 34 минуты назад

      Чтобы что то менять надо иметь хороших исполнителей, или по крайней мере выбор, кого ставить на игру. При нынешних скудных ресурсах и отсутствии трансферов что может тренер?

      2
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      Рейтинг: +779

      lejnin 1 час назад

      Действительно, нафиг своих развивать, доверять, чтобы росли в топ-игроков...просто взять и купить высококлассного плеймейкера! А то, что такие игроки стоят ******** и все уже разобраны, то зачем о таких вещах думать, да, бывший тренер Аленичев?

      1
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      Рейтинг: +8506

      alarm 1 час назад

      позор!

      0
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      Рейтинг: +24669

      oyabun 1 час назад

      Конечно, в футбольном мире есть очень хорошие плеймейкеры. Так же как и есть хорошие защитники на правый фланг. Но Спартак их не приобретет. По финансовым причинам. Так что можно и помечтать о Гомесах, но толку?

      4
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      Рейтинг: +13651

      slavutiq70 > oyabun 5 минут назад

      Да ты прав Спартак уже превысил лимит на пару десятков лямов по правилам Фейр-плей,,,даже если Федун и раскошелется,то кого надо продавать,,на эту сумму а 20-25 лямов,,,плюс купить качественного это 20 как минимум ,,то есть что бы выйти в ноль нужно продать на 45,,а это ровно пол состава,,,,выход один искать у себя молодого на вырост,,,

      0
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      Рейтинг: +18205

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Абсолютно правильный, профессиональный расклад, 100% !!! Непонятно, почему Тедеско не только не ищет такого игрока, но даже не заикается об этой проблеме. Сомневаюсь в его квалификации. На одних эмоциях медали не взять, даже если ты сам Ю. Клопп. ""*""

      2
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      Рейтинг: +10734

      derrik2000 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      "На одних эмоциях медали не взять, даже если ты сам Ю. Клопп. "

      А если Марсело Бьелса, то можно и чемпионами стать.
      Ну, чтобы лишний раз от него по печени не получать. ))

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      Рейтинг: +18205

      DOCTOR PENALTY > derrik2000 1 час назад

      Ну, если "по печени" - это эмоции, то да!

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      Рейтинг: +10734

      derrik2000 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Бьелса может по-всякому "замотивировать" игроков, что уже не раз доказывал.

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