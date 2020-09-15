Аленичев: «У «Спартака» нет своего Влашича. Бакаев еще сырой, надо задуматься о покупке плеймейкера»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о поражении в матче 7-го туре РПЛ с ЦСКА (1:3).

«Ключевым фактором победы ЦСКА стало, в первую очередь, высокое индивидуальное мастерство Влашича, Акинфеева и Марио Фернандеса – как и в предыдущем сезоне, когда армейцы взяли три очка в концовке чемпионата. Это топ-футболисты для РПЛ. В «Спартаке» же таких исполнителей сейчас нет – давно это говорю. Если красно-белые думают о самых высоких задачах, то в атаку, помимо Кокорина, нужен высококлассный диспетчер.

В дерби мы опять увидели, что с позиционной атакой у команды такие же проблемы, как и в прошлом розыгрыше Премьер-лиги. Это бросилось в глаза, когда ЦСКА опустился в оборону во втором тайме. У спартаковцев нет своего Влашича, который вел бы игру, отдавал голевые передачи и сам забивал красивейшие голы. Если руководство клуба думает, что у них есть Бакаев, как бы полузащитник такого же плана, то глубоко заблуждается – Зелимхан еще сырой, нестабильный. Сравнивать его с Влашичем пока неправильно. Так что в первую очередь «Спартаку» нужно задуматься о приобретении плеймейкера.

К примеру, мне очень нравилось, как в «Аталанте» выступал Гомес. Диспетчеры сейчас в цене, стоят дорого. Но если бы красно-белые в свое время приобрели бы такого футболиста, то выиграли бы от этого очень многое. Это и последний пас, и разнообразие в атаке – то, чего не хватает нападающим, людям, зависимым от центральных полузащитников.

Ожидать от Крала и Бакаева постоянного креатива не стоит. Вот был Фернандо, но ушел... Таких хавов с фантазией, умеющих придумать что-то на ровном месте, как Алекс и Титов, в «Спартаке» сейчас нет. А про Влашича уже говорят, что ЦСКА хочет получить за него с «Зенита» 40 миллионов евро. Думаю, это завышенная цена, реальная – порядка 20-30 миллионов. Но это тоже немало», – считает Аленичев.