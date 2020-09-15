«Фенербахче» предложил Манджукичу более выгодные условия, чем «Локомотив»

Нападающий Марио Манджукич близок к переходу в «Фенербахче». Турецкий клуб перебил предложение «Локомотива» и готов платить хорватскому форварду 3,5 миллиона евро в год. Об этом сообщает турецкий журналист Экрем Конур.

Манджукич находится в статусе свободного агента.

Последним клубом нападающего был катарский «Аль-Духаиль».

По информации «Чемпионата», «Локомотив» и Манджукич согласовали зарплату 2,7 миллиона евро в год.