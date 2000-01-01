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    «Фенербахче» предложил Манджукичу более выгодные условия, чем «Локомотив»

    Нападающий Марио Манджукич близок к переходу в «Фенербахче». Турецкий клуб перебил предложение «Локомотива» и готов платить хорватскому форварду 3,5 миллиона евро в год. Об этом сообщает турецкий журналист Экрем Конур.

    • Манджукич находится в статусе свободного агента.
    • Последним клубом нападающего был катарский «Аль-Духаиль».
    • По информации «Чемпионата», «Локомотив» и Манджукич согласовали зарплату 2,7 миллиона евро в год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Экрема Конура

    Турецкий споривный журналист, специализирующийся на футбольных трансферах. Аудитория в твиттере – 71 тысяча подписчиков

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2152

      Genz 2 часа назад

      Пусть берут турки,потом пожалеют ,что заплатили за старый мешок

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      Рейтинг: +3350

      AtticusFinch 2 часа назад

      Началось)))

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