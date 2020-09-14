Семак – о матче с «Арсеналом»: «Непростая, заслуженная победа»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об исходе матча седьмого тура РПЛ против «Арсенала».

– Хороший первый тайм, надежно играли в обороне, неплохо в атаке. Во втором тайме утратили интенсивность движения, перемещений.

У «Арсенала» были неплохие подходы, удары из-за штрафной. После их гола пошла нервная игра, цена ошибки была высока. Хорошо, что забили третий мяч. Непростая, заслуженная победа.

– Вы сказали, что команда утратила интенсивность. Почему?

– Психология. Первый тайм сложился удачно, соперник не контролировал мяч и не создавал моменты. Иногда это расслабляет.

Плюс «Арсенал» стал агрессивнее. Совокупность факторов, которая привела к тому, что мы стали играть менее организованно и потеряли инициативу.