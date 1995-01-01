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    Семак – о матче с «Арсеналом»: «Непростая, заслуженная победа»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об исходе матча седьмого тура РПЛ против «Арсенала».

    – Хороший первый тайм, надежно играли в обороне, неплохо в атаке. Во втором тайме утратили интенсивность движения, перемещений.

    У «Арсенала» были неплохие подходы, удары из-за штрафной. После их гола пошла нервная игра, цена ошибки была высока. Хорошо, что забили третий мяч. Непростая, заслуженная победа.

    – Вы сказали, что команда утратила интенсивность. Почему?

    – Психология. Первый тайм сложился удачно, соперник не контролировал мяч и не создавал моменты. Иногда это расслабляет.

    Плюс «Арсенал» стал агрессивнее. Совокупность факторов, которая привела к тому, что мы стали играть менее организованно и потеряли инициативу.

    • «Зенит» победил со счетом 3:1.
    • Петербуржцы вышли на первое место по итогам семи туров РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3905

      Давид59 1 час назад

      Тренер - в первую очередь должен уметь мотивировать. Семак в этом компоненте недорабатывает. Команда останавливается, начинает ждать конца матча. Хочется видеть футбол 90 минут

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      Рейтинг: +41640

      portero 1 час назад

      Нет тренера у команды, вот потому и встали во втором тайме, а на замены Семак решения не может принять, ждал наверное звонка.....
      Слабый тренер из Сергея Семака...

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      Рейтинг: +2369

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Семак имеет рекламный контракт с валидолом. Зачем было тянуть с заменами? Азмуна надо было снимать с игры еще в перерыве. Не его формат

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