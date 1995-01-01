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    Караваев: «Моя цель – играть за европейский топ-клуб, показать себя против лучших футболистов мира»

    Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев в интервью «Снобу» рассказал, что его мотивирует. Он мечтает о топ-клубах.

    – В «Зените» вы выиграли свои первые полноценные трофеи в карьере — и сразу три. Не боитесь потерять мотивацию?

    – Для футболиста трофеи — самое главное. Дети ведь будут спрашивать: «Папа, а что ты выиграл?» Если ничего, то как отвечать? «Как ты так играл, если ничего не выиграл?» — скажет ребенок. И будет прав. Лионель Месси и Криштиану Роналду сколько выиграли? Где они берут мотивацию? Аппетит приходит во время еды. Выиграл три кубка — хочется четвертый, выиграл шестнадцать — хочется семнадцатый!

    К тому же в России со следующего года будет только один способ попасть в групповую стадию Лиги чемпионов напрямую, без стыковых матчей — выиграть чемпионат. Есть огромная мотивация показать себя против лучших футболистов мира, а потом в перспективе и оказаться среди них — играть за европейский топ-клуб. Это моя цель.

    • Караваев играл в Чехии, Нидерландах.
    • На его счету три матча и гол за сборную.
    • «Зенит» идет в РПЛ третьим.

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    Источник: «Сноб»

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