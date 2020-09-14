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  • Караваев: «Моя цель – играть за европейский топ-клуб, показать себя против лучших футболистов мира»

Караваев: «Моя цель – играть за европейский топ-клуб, показать себя против лучших футболистов мира»

14 сентября 2020, 16:09
5

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев в интервью «Снобу» рассказал, что его мотивирует. Он мечтает о топ-клубах.

– В «Зените» вы выиграли свои первые полноценные трофеи в карьере — и сразу три. Не боитесь потерять мотивацию?

– Для футболиста трофеи — самое главное. Дети ведь будут спрашивать: «Папа, а что ты выиграл?» Если ничего, то как отвечать? «Как ты так играл, если ничего не выиграл?» — скажет ребенок. И будет прав. Лионель Месси и Криштиану Роналду сколько выиграли? Где они берут мотивацию? Аппетит приходит во время еды. Выиграл три кубка — хочется четвертый, выиграл шестнадцать — хочется семнадцатый!

К тому же в России со следующего года будет только один способ попасть в групповую стадию Лиги чемпионов напрямую, без стыковых матчей — выиграть чемпионат. Есть огромная мотивация показать себя против лучших футболистов мира, а потом в перспективе и оказаться среди них — играть за европейский топ-клуб. Это моя цель.

  • Караваев играл в Чехии, Нидерландах.
  • На его счету три матча и гол за сборную.
  • «Зенит» идет в РПЛ третьим.

Источник: «Сноб»
Россия. Премьер-лига Зенит Караваев Вячеслав
Комментарии (5)
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Garrincha58
1600092802
Караваев тебя в Зенит то взяли из за лимита,а ты хочешь в топ клуб не обольщайся вон Кузяев тоже хочет и бесплатно никому не нужен только Зениту и то тоже всё как всегда лимит
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кто там
1600101191
И поэтому ты перешёл из европейского клуба в бзенит из которого дорога в Китай или сочи? мда, зашкварился паренёк окончательно. Позорище.
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PFC CSKA MOSCOW
1600102245
Хочу играть за европейский топ-клуб, поэтому перейду-ка из европы в зенитушку за баблом Логика на уровне женской
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Hektor 84
1600106295
А чего в синит поперся?
Ответить
Axe111
1600136948
Лол
Ответить
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