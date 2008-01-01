АПЛ. Варди оформил дубль с «Вест Бромвичем», Кастань забил дебютный мяч

Интересная заметка! В матче "Фулхэм - Арсенал" за "Канониров" забил НОВИЧОК команды Габриэль, который к слову является ЗАЩИТНИКОМ. Что мы видим и здесь. НОВИЧОК "Лис" Кастань, ЗАЩИТНИК, также забивает гол. + ко всему, Фулхэм и Вест Бромвич команды НОВИЧКИ, которые одинаково проигрывают со счетом 0:3 у себя дома.
В первом туре АПЛ «Лестер Сити» в гостях обыграл «Вест Бромвич» со счетом 3:0.
Дублем с пенальти отметился Джейми Варди, еще один гол забил новичок команды Тимоти Кастань.
Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур
Вест Бромвич – Лестер Сити – 0:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Кастань, 57; 0:2 – Варди, 73 (с пенальти); Варди, 83 (с пенальти)