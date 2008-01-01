Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    АПЛ. Варди оформил дубль с «Вест Бромвичем», Кастань забил дебютный мяч

    В первом туре АПЛ «Лестер Сити» в гостях обыграл «Вест Бромвич» со счетом 3:0.

    Дублем с пенальти отметился Джейми Варди, еще один гол забил новичок команды Тимоти Кастань.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур

    Вест Бромвич – Лестер Сити – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Кастань, 57; 0:2 – Варди, 73 (с пенальти); Варди, 83 (с пенальти)

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:18
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +60

      Tommy 7 47 минут назад

      Интересная заметка! В матче "Фулхэм - Арсенал" за "Канониров" забил НОВИЧОК команды Габриэль, который к слову является ЗАЩИТНИКОМ. Что мы видим и здесь. НОВИЧОК "Лис" Кастань, ЗАЩИТНИК, также забивает гол. + ко всему, Фулхэм и Вест Бромвич команды НОВИЧКИ, которые одинаково проигрывают со счетом 0:3 у себя дома.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1206

      Marley Bob 1 час назад

      Хозяева выглядели абсолютно немощно в этой встрече.с такой игрой возвращение в Чемпионшип им обеспечено.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79057
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru