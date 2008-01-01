АПЛ. Варди оформил дубль с «Вест Бромвичем», Кастань забил дебютный мяч

В первом туре АПЛ «Лестер Сити» в гостях обыграл «Вест Бромвич» со счетом 3:0.

Дублем с пенальти отметился Джейми Варди, еще один гол забил новичок команды Тимоти Кастань.

Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур

Вест Бромвич – Лестер Сити – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Кастань, 57; 0:2 – Варди, 73 (с пенальти); Варди, 83 (с пенальти)

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