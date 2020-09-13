ФНЛ. «Крылья Советов» обыграли «Томь». Самарцев на матч сопровождали байкеры

В девятом туре ФНЛ «Крылья Советов» победили «Томь». Все голы забиты во втором тайме. Решающий на свой счет записал Иван Сергеев.

Самарцев на игру сопровождали байкеры. Фото доступно ниже.

Первенство ФНЛ. 9-й тур

Крылья Советов (Самара) – Томь (Томск) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сергеев, 60; 2:0 – Голенков, 69.

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