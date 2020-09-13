ФНЛ. «Крылья Советов» обыграли «Томь». Самарцев на матч сопровождали байкеры

Посмотрел. Неплохо играли. Точные пасы, неплохо двигались, только вот темп не очень. Прибавить темпа и цены бы им не было!!
В девятом туре ФНЛ «Крылья Советов» победили «Томь». Все голы забиты во втором тайме. Решающий на свой счет записал Иван Сергеев.
Самарцев на игру сопровождали байкеры. Фото доступно ниже.
Первенство ФНЛ. 9-й тур
Крылья Советов (Самара) – Томь (Томск) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Сергеев, 60; 2:0 – Голенков, 69.
Тольяттинские байкеры PHANTOMS MC поддержали @fckssamara перед матчем с «Томью» и сопроводили клубный автобус в пути на «Самара Арену». Спасибо, мужики! ⠀#мыКрылья #Самара #КрыльяСоветов pic.twitter.com/Y61CcZU1Vw— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) September 13, 2020