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    ФНЛ. «Крылья Советов» обыграли «Томь». Самарцев на матч сопровождали байкеры

    В девятом туре ФНЛ «Крылья Советов» победили «Томь». Все голы забиты во втором тайме. Решающий на свой счет записал Иван Сергеев.

    Самарцев на игру сопровождали байкеры. Фото доступно ниже.

    Первенство ФНЛ. 9-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Томь (Томск) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сергеев, 60; 2:0 – Голенков, 69.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1346

      Sviro 20 минут назад

      Посмотрел. Неплохо играли. Точные пасы, неплохо двигались, только вот темп не очень. Прибавить темпа и цены бы им не было!!

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