Агент: «Сейду Думбия хочет вернуться в Россию, но клубы ответили, что он слишком стар»

Адриан Дюран, агент бывшего форварда ЦСКА Сейду Думбия, объяснил, почему игрок не возвращается в РПЛ. Дело в возрасте.

«Сейду хочет вернуться в Россию, но все российские клубы ответили, что он слишком стар. А я смотрю РПЛ и уверен, что он может там играть. Но даже не говорил с ними о деньгах, потому что они прямо ответили, что он стар. Никакого обсуждения. Если один из российских клубов проснeтся, есть шанс, что Россия будет для него приоритетом. Он влюблeн в Москву. Тем не менее у нас уже есть предложения из Италии, Испании и Турции», – сказал Дюран Sport24.