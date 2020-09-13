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    Агент: «Сейду Думбия хочет вернуться в Россию, но клубы ответили, что он слишком стар»

    Адриан Дюран, агент бывшего форварда ЦСКА Сейду Думбия, объяснил, почему игрок не возвращается в РПЛ. Дело в возрасте.

    «Сейду хочет вернуться в Россию, но все российские клубы ответили, что он слишком стар. А я смотрю РПЛ и уверен, что он может там играть. Но даже не говорил с ними о деньгах, потому что они прямо ответили, что он стар. Никакого обсуждения. Если один из российских клубов проснeтся, есть шанс, что Россия будет для него приоритетом. Он влюблeн в Москву. Тем не менее у нас уже есть предложения из Италии, Испании и Турции», – сказал Дюран Sport24.

    • За ЦСКА Думбия играл с 2010 по 2015 год (с перерывом).
    • На счету игрока девять голов в 38 матчах за сборную Кот-д’Ивуара.
    • Официальный возраст игрока – 32 года.

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    Источник: Sport24

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