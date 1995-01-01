Медведев – об интересе «Зенита» к Фекиру и Эриксену: «Даже не хочу тратить на это время»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость об интересе клуба к полузащитнику «Бетиса» Набилю Фекиру и неудачной попытке купить хавбека «Интера» Кристиана Эриксена.

«Даже не хочу тратить время на это. Люди живут в каком-то виртуальном мире. Видимо, играют в симуляторы, где формируют команду», – сказал Медведев.