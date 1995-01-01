Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Медведев – об интересе «Зенита» к Фекиру и Эриксену: «Даже не хочу тратить на это время»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость об интересе клуба к полузащитнику «Бетиса» Набилю Фекиру и неудачной попытке купить хавбека «Интера» Кристиана Эриксена.

    «Даже не хочу тратить время на это. Люди живут в каком-то виртуальном мире. Видимо, играют в симуляторы, где формируют команду», – сказал Медведев.

    • «Зенит» занимает второе место в РПЛ по итогам шести туров.
    • Летом клуб купил одного игрока – защитника Деяна Ловрена.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1374

      lek! 1 час назад

      Эриксен с его зарплатой и игрой , думаю ни чем не поможет Зениту .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8236

      alarm 2 часа назад

      заверните нам эриксена, чтобы у хряков конкретно подгорело))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79025
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru