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    Ди Марцио: «Ювентус» согласовал контракт с Жиру, «Челси» хочет получить за игрока 5 миллионов

    «Ювентус» планирует приобрести форварда «Челси» Оливье Жиру, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Туринцы согласовали с Жиру двухлетний контракт. «Челси» намерен получить за трансфер француза 5 миллионов евро.

    Если до закрытия трансферного окна у «Ювентуса» появится более предпочтительный вариант, он не будет форсировать переговоры по Жиру.

    • В прошлом сезоне игрок принял участие в 18 матчах АПЛ, забив восемь мячей.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 10:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +160

      Ronko 34 минуты назад

      Сколько просить, пишите возраст игрока, когда тема трансферов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      Жорик секс обжорик 41 минуту назад

      Ювентус собирает весь шлак, все дерево которое лежит на скамейке в других клубах.
      Ни какого развития....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1742

      Dizayner 1 час назад

      а как же Суарес? нахрена нужен это бревно? чем он себя таким проявил и чем он лучше того же игуаина?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +360

      Portoz 2 часа назад

      Зачем этот шлак нужен?

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