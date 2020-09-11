Ди Марцио: «Ювентус» согласовал контракт с Жиру, «Челси» хочет получить за игрока 5 миллионов

«Ювентус» планирует приобрести форварда «Челси» Оливье Жиру, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Туринцы согласовали с Жиру двухлетний контракт. «Челси» намерен получить за трансфер француза 5 миллионов евро.
Если до закрытия трансферного окна у «Ювентуса» появится более предпочтительный вариант, он не будет форсировать переговоры по Жиру.
- В прошлом сезоне игрок принял участие в 18 матчах АПЛ, забив восемь мячей.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио