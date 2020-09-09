Победу «Крыльям Советов» в матче с «Чертаново» принес Солдатенков. Он уроженец Чертаново и воспитанник школы с шести лет

Накануне в восьмом туре ФНЛ «Крылья Советов» в гостях обыграли «Чертаново» (1:0). Единственный мяч во втором тайме забил Александр Солдатенков.

«Чертаново» напомнило, что игрок – воспитанник школы с шести лет и уроженец Чертаново.

Солдатенков – бывший капитан «Чертаново», рекордсмен клуба по количеству матчей.

Центральный защитник стоит на рынке 600 тысяч евро.

Он выигрывал с «Чертаново» зону ПФЛ.