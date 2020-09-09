Победу «Крыльям Советов» в матче с «Чертаново» принес Солдатенков. Он уроженец Чертаново и воспитанник школы с шести лет

Накануне в восьмом туре ФНЛ «Крылья Советов» в гостях обыграли «Чертаново» (1:0). Единственный мяч во втором тайме забил Александр Солдатенков.
«Чертаново» напомнило, что игрок – воспитанник школы с шести лет и уроженец Чертаново.
- Солдатенков – бывший капитан «Чертаново», рекордсмен клуба по количеству матчей.
- Центральный защитник стоит на рынке 600 тысяч евро.
- Он выигрывал с «Чертаново» зону ПФЛ.
Возможно, самый эмоциональный кадр сезона (для нас)Жизнь – лучший драматург. Победу @fckssamara в матче с #Чертаново принес наш экс-капитан, рекордсмен по сыгранным матчам, уроженец района и воспитанник @chertanovo с 6 лет Александр СолдатенковСолдат pic.twitter.com/91fg7NKTxc— ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) September 9, 2020