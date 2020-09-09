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    Победу «Крыльям Советов» в матче с «Чертаново» принес Солдатенков. Он уроженец Чертаново и воспитанник школы с шести лет

    Накануне в восьмом туре ФНЛ «Крылья Советов» в гостях обыграли «Чертаново» (1:0). Единственный мяч во втором тайме забил Александр Солдатенков.

    «Чертаново» напомнило, что игрок – воспитанник школы с шести лет и уроженец Чертаново.

    • Солдатенков – бывший капитан «Чертаново», рекордсмен клуба по количеству матчей.
    • Центральный защитник стоит на рынке 600 тысяч евро.
    • Он выигрывал с «Чертаново» зону ПФЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Чертаново»

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