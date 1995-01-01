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    «СДЗД»: Кузяев останется играть в России

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев не перейдет в испанский «Алавес», сообщает «Спорт день за днем».

    Вероятнее всего, футболист продолжит карьеру в России, при этом пока у него есть варианты и за границей.

    По информации «СЭ», «Спартак» предлагал игроку контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. Генеральный директор москвичей Шамиль Газизов это опроверг.

    • Кузяев – свободный агент.
    • Его приоритет – переход в европейский клуб.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10544

      derrik2000 24 минуты назад

      В "Ротор" его!
      За жадность.
      И совершенно беспочвенные амбиции. ))

      0
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      Рейтинг: +886

      vmonomah17 32 минуты назад

      Вот и уровень российского футбола: игрок сборной в зрелом возрасте никому в европе не нужен в качестве свободного игрока.

      0
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      Рейтинг: +970

      ФК Пупсик 1 час назад

      Надоело уже.

      0
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      Рейтинг: +3448

      polt 2 часа назад

      Кузяев: "А я парикмахер, ни кому в Европе не нужен на хер..."

      0
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