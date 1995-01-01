«СДЗД»: Кузяев останется играть в России

Полузащитник сборной России Далер Кузяев не перейдет в испанский «Алавес», сообщает «Спорт день за днем».

Вероятнее всего, футболист продолжит карьеру в России, при этом пока у него есть варианты и за границей.

По информации «СЭ», «Спартак» предлагал игроку контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. Генеральный директор москвичей Шамиль Газизов это опроверг.