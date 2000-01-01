Газизов: «Спартак» не рассматривает продажу Жиго ни за какие деньги»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал интерес «Лиона» к защитнику москвичей Самуэлю Жиго.

«Спартак» заинтересован в Жиго и не рассматривает варианты продажи за любые деньги», – сообщил Газизов.

«Лион» готов купить Жиго в случае ухода защитника Кенни Тете, на которого претендует «Спартак», но сделка тормозит из-за переговоров с агентом Тете Мино Райолой.