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    Газизов: «Спартак» не рассматривает продажу Жиго ни за какие деньги»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал интерес «Лиона» к защитнику москвичей Самуэлю Жиго.

    «Спартак» заинтересован в Жиго и не рассматривает варианты продажи за любые деньги», – сообщил Газизов.

    «Лион» готов купить Жиго в случае ухода защитника Кенни Тете, на которого претендует «Спартак», но сделка тормозит из-за переговоров с агентом Тете Мино Райолой.

    • «Спартак» купил Жиго в 2018 году.
    • Команда лидирует в РПЛ.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5054

      Владислав Vlad 8 минут назад

      Про Промеса так же говорили. А потом просто подставили Массимо.

      0
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      Рейтинг: +2967

      NewLife 1 час назад

      На зло Орлову.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1107

      Валерий2705 1 час назад

      Когда Тете стал ЦЕНТРАЛЬНЫМ защитником, е.б.л.а.н.д.и.р?

      0
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      Рейтинг: +346

      kliker 2 часа назад

      Привет народ, давно тут не появлялся.
      Быдлоту Бората и прочих не желал читать.
      А сейчас зашел, гляжу - нет их в паре-тройке спартаковских топиков.
      Просветите, неужто модераторы проснулись и что-то тут изменилось
      или у меня глюки?

      2
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      Рейтинг: +8207

      alarm > kliker 1 час назад

      у тебя глюки) а чтобы ты не сомневался: стыдно за спартак!

      0
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      Рейтинг: +346

      kliker > alarm 1 час назад

      Помнится раньше гадили в каждом топике, а теперь почему-то недорабатываете. Выношу на вид и выражаю глубокую озабоченность.

      2
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      Рейтинг: +2373

      vsespartak01 > kliker 1 час назад

      ничего хорошего!у аларма такие же как он идиоты здесь плюс ихние ипанутые клоны:тарелки грядкоторчи радари и другая шваль минусоидов!а админом здесь похож литейный!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10544

      derrik2000 > alarm 51 минуту назад

      Ты снова здесь, местная достопримечательность?
      Удивляюсь, как на твоё появление на этой ветке vsespartak01 слабо отреагировал. )))

      3
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      ...
      Рейтинг: +2373

      vsespartak01 > derrik2000 46 минут назад

      он сейчас за себя и за того парня за бората!бората видать второй порвал полностью!еще бы аларма с пупсиком и грязем с говновым кто изнахратил и сайт бы очистился!это конечно шутка,но с долей истины!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +8207

      alarm > vsespartak01 44 минуты назад

      позор спартаку)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10544

      derrik2000 > alarm 41 минуту назад

      Прекрати доводить дедушку: у него внуки и заслуженная пенсия! )

      3
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      Рейтинг: +2373

      vsespartak01 > derrik2000 18 минут назад

      ЗНАЕШЬ!А МНЕ ГЛУБОКО НА.РАТЬ НА ТАКИХ!МНЕ ПРОСТО ИХ ЖАЛКО!КАК РАЙКИН НЕ СКАЖЕТ:ГОЛОВКА КРОШЕЧНАЯ,БЕЗМОЗГЛАЯ!А ВНУТРИ СРЕДНЕВЕКОВОГО РЫЦАРЯ НАШИ ОПИЛКИ!НУ ЭТО Я ОБРАЗНО!СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +2373

      vsespartak01 > alarm 12 минут назад

      А ТЕБЕ ЧТО?РЕМНЕМ ПО ...И ПО СОПЛЯМ ...???

      1
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      ...
      Рейтинг: +10544

      derrik2000 > vsespartak01 22 секунды назад

      Не. Судя по всему, alarm - неплохой малый.
      Тока иногда страдает амнезией: то"позор", то "стыд", то "крючкохвостые", то "тарасоффка", то "хряки" забудет написать.
      О чём я ему часто и СТРОГО напоминаю. )
      Грубостью явной только ОТВЕЧАЕТ тому, кто его оскорбляет, да и то не всем: чувствует разницу в возрасте, наверное. ))
      А остальным "летучим голландцам" я даже не отвечаю: после прочтения ИХ постов хочется встать и вымыть руки. Видимо сказывается узость ИХ кругозора, словарного запаса и убогости реальной среды их обитания.

      P.S. А "ремнём" да ещё и "по соплям" - это, знаешь ли, может привести к травме.
      Средней тяжести.
      Если на конце ремня серьёзная бляха. ))

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      Рейтинг: +10544

      derrik2000 2 часа назад

      "Лион» готов купить Жиго в случае ухода центрального защитника Кенни Тете"

      А с каких это радостей Тете - центральный защитник?
      Он - правый защитник.

      P.S. По сравнению с КЕННИ ЛАЛА - игрочишка.

      2
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      Рейтинг: +1461

      altezzik 2 часа назад

      Уйдет скоро, значит

      0
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      Рейтинг: +316

      Brabus71 2 часа назад

      Жиго рассматривает..

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      Рейтинг: +4134

      "supermax" > Brabus71 2 часа назад

      лично тебе сказал? или ты очередной пустозвон?

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      Рейтинг: +316

      Brabus71 > "supermax" 1 час назад

      Жены их баламутят

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      Рейтинг: +2373

      vsespartak01 > Brabus71 1 час назад

      жены они такие!

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