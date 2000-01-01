Газизов: «Спартак» не рассматривает продажу Жиго ни за какие деньги»

Про Промеса так же говорили. А потом просто подставили Массимо.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал интерес «Лиона» к защитнику москвичей Самуэлю Жиго.
«Спартак» заинтересован в Жиго и не рассматривает варианты продажи за любые деньги», – сообщил Газизов.
«Лион» готов купить Жиго в случае ухода защитника Кенни Тете, на которого претендует «Спартак», но сделка тормозит из-за переговоров с агентом Тете Мино Райолой.
- «Спартак» купил Жиго в 2018 году.
- Команда лидирует в РПЛ.